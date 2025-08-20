Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông, tăng cường kết nối liên vùng

Hiền Lương
Hiền Lương
20/08/2025 16:36 GMT+7

Ba dự án giao thông trọng điểm tại Khánh Hòa kết nối với các tỉnh lân cận với tổng vốn đầu tư hơn 8.600 tỉ đồng đang được triển khai khẩn trương nhằm tăng cường kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Ngày 20.8, UBND tỉnh Khánh Hòa họp với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 5.333 tỉ đồng. Đến nay, toàn bộ 228,17 ha mặt bằng đã được giải phóng, bàn giao cho chủ đầu tư thi công trên toàn tuyến dài 31,5 km, đạt 100% kế hoạch. Giá trị sản lượng thi công đạt hơn 2.037 tỉ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 3.619 tỉ đồng, tương đương 56,28%.

Khánh Hòa đẩy nhanh tiến độ 3 dự án giao thông, tăng cường kết nối liên vùng- Ảnh 1.

Thi công dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

ẢNH: HL

Đặc biệt, đoạn từ Km0 đến Km20, kết nối quốc lộ 1 với quốc lộ 26, nằm trong kế hoạch 3.000 km đường cao tốc hoàn thành vào cuối năm 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang tích cực bổ sung nhân lực, thiết bị và vật tư, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 19.12.2025. Khi đưa vào khai thác, tuyến cao tốc sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Khánh Hòa và Tây nguyên, đồng thời tạo trục kết nối chiến lược thúc đẩy giao thương, du lịch và đầu tư.

Song song với đó, dự án tuyến đường từ quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT656 (Khánh Hòa kết nối Lâm Đồng) với tổng mức đầu tư 1.809 tỉ đồng cũng đang được các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai. Dự án có tổng diện tích thu hồi đất 56,03 ha, trong đó đã hoàn tất kiểm đếm 1.409 trên tổng số 1.443 thửa đất, đạt 97,6%. Đến nay, phương án bồi thường đã được niêm yết cho 505 trên tổng số 994 hộ dân, đạt tỷ lệ 50,8%. Hiện UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để phục vụ thi công. Về tiến độ, hiện mới đạt hơn 17,9 tỉ đồng trên tổng giá trị hợp đồng 1.427,9 tỉ đồng.

Dự án đường nối từ thị trấn Tân Sơn (Ninh Thuận cũ) đến ngã tư Tà Năng (Lâm Đồng) với tổng mức đầu tư 1.494 tỉ đồng cũng ghi nhận tiến độ khả quan. Trên địa phận tỉnh Khánh Hòa, công tác tận thu lâm sản đã hoàn tất, toàn bộ mặt bằng được bàn giao cho các nhà thầu. Giá trị thi công hiện ước đạt khoảng 65% tổng hợp đồng.

Riêng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, các đoạn tuyến đã thảm nhựa cơ bản hoàn thành, đạt 97% giá trị hợp đồng, dự kiến sẽ tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng đoạn từ Km45+439 đến cuối tuyến ngay trong tháng 8.2025. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng trên địa phận Lâm Đồng còn khoảng 200m vướng mắc do chờ ý kiến phê duyệt phương án chỉnh tuyến. Hiện chủ đầu tư đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương để sớm hoàn thiện áp giá bồi thường, niêm yết công khai, đến nay mới hoàn thành thủ tục cho 52 trên tổng số 151 hộ dân.

Khám phá thêm chủ đề

dự án giao thông Khánh Hòa cao tốc Lâm Đồng Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
