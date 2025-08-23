Bão số 5 mạnh lên cấp 10, tàu thuyền có thể bị 'lật úp, phá hủy'

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 16 giờ chiều nay 23.8, tâm bão số 5 (cơn bão Kajiki) ở vào khoảng 17,5 độ vĩ bắc và 114,6 độ kinh đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 250 km về phía đông đông bắc.

Vùng gần tâm bão, gió mạnh lên cấp 9 - cấp 10, tương đương tốc độ gió từ 75 - 120 km/giờ, giật cấp 12. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 25 km/giờ.

Bão số 5 đã mạnh lên cấp 10, đang tiến về đặc khu Hoàng Sa ẢNH: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Do ảnh hưởng của bão số 5 , vùng biển khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8 - cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10 - cấp 11, giật cấp 14. Sóng biển cao 4 - 6 m, biển động dữ dội.

Dự báo đến 13 giờ ngày 24.8, tâm bão ở vị trí 16 - 20 độ vĩ bắc và 108 - 117 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa và vùng biển ngoài khơi Quảng Trị - Huế.

Từ trưa và chiều mai 24.8, vùng biển từ Thanh Hóa - Huế (bao gồm Cồn Cỏ, Hòn Ngư) có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 8, sau tăng lên cấp 9 - cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11 - cấp 13, giật cấp 15. Sóng biển cao 4 - 6 m, vùng gần tâm 6 - 8 m, biển động dữ dội.

Từ chiều mai 24.8, vùng biển bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6 - cấp 7, giật cấp 9. Sóng biển cao 2 - 4 m, biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng cao bị lật úp, phá hủy.

Dự báo hoàn lưu bão số 5 bắt đầu gây mưa lớn từ chiều tối và đêm 23.8 ở các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hoá đến Quảng Trị. Cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa giông rải rác, có nơi mưa to, lượng mưa có nơi trên 80 mm.