Thời sự

CSGT TP.Huế xử lý hàng trăm xe quá tải, phạt hàng tỉ đồng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
23/08/2025 17:55 GMT+7

Từ đầu năm 2025 đến nay, CSGT TP.Huế đã phát hiện và xử lý 287 trường hợp xe quá khổ, quá tải. Tổng số tiền phạt các vi phạm này lên đến hơn 4,2 tỉ đồng.

Ngày 23.8, Phòng CSGT, Công an TP.Huế cho biết, đang quyết liệt ra quân, tăng cường xử lý các phương tiện vận tải vi phạm quy định về tải trọng, kích thước.

Hàng trăm xe quá tải bị CSGT TP.Huế xử lý, tiền phạt lên đến hàng tỉ đồng- Ảnh 1.

CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP.Huế kiểm tra tải trọng xe tải trên tuyến QL1

ẢNH: BÌNH THIÊN

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều giải pháp nghiệp vụ, bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, đặc biệt là các tuyến quốc lộ, đường vành đai, đường dẫn vào các mỏ khoáng sản, các nhà máy xi măng, khu vực có nhiều dự án đang xây dựng... để kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Việc siết chặt kiểm tra, xử lý nhằm chấn chỉnh tình trạng xe quá khổ, quá tải, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Theo thống kê, từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng CSGT Công an TP.Huế đã phát hiện và xử lý 287 trường hợp xe quá khổ, quá tải. Trong đó, có 206 trường hợp vi phạm chở quá tải, 73 trường hợp vi phạm quá khổ và 8 trường hợp tự ý cơi nới thùng xe. Tổng số tiền phạt dự kiến cho các vi phạm này lên đến hơn 4,2 tỉ đồng.

Hàng trăm xe quá tải bị CSGT TP.Huế xử lý, tiền phạt lên đến hàng tỉ đồng- Ảnh 2.

Quá trình kiểm tra, CSGT TP.Huế đã phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm

ẢNH: BÌNH THIÊN

Đặc biệt, chỉ tính từ ngày 1.8 đến nay, lực lượng CSGT TP.Huế đã phát hiện, xử lý gần 80 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ. Tổng số tiền phạt dự kiến hơn 1 tỉ đồng.

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT cũng chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các chủ doanh nghiệp vận tải, tài xế và chủ hàng.

