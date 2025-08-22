Rẽ phải khi đèn đỏ: CSGT TP.HCM phạt tới 20 triệu từ camera giao lộ

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu đồng với ô tô và 6 triệu đồng với xe máy. Tuy nhiên, đây là thói quen của nhiều người tham gia giao thông ở TP.HCM.

CSGT TP.HCM tăng cường xử lý các trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM đã bố trí thêm nhiều bộ đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ để giảm ùn tắc ở giao lộ. Trong đó, một số giao lộ có dấu mũi tên xanh rẽ phải - tức là cho phép tất cả các phương tiện rẽ phải khi đèn chính hiển thị màu đỏ.

Bên cạnh đó, CSGT cũng kiến nghị lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, bổ sung biển báo, vạch kẻ đường tại nhiều nút giao phức tạp. Tại một số giao lộ lớn được kẻ vạch mắt võng để xác định phạm vi cấm dừng xe, tạo điều kiện cho xe rẽ phải liên tục, tránh ùn tắc như:

Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám



Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị



Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng



Cộng Hòa - Đường 18E

Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai

CSGT TP.HCM trích xuất camera giao lộ phạt rẽ phải khi đèn đỏ

Theo CSGT TP.HCM, từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực thi hành, ý thức giao thông thay đổi rõ rệt. Dù vậy, chỉ khoảng 3 tháng sau đó, tình trạng leo lề, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu lại tái diễn. Trong đó, nhiều người chủ quan vẫn rẽ phải khi đèn đỏ hoặc bấm còi inh ỏi khi thấy xe phía trước dừng đèn đỏ sát lề phải.



CSGT nhận định, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM, PC08 đã chỉ đạo các đội/trạm tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

CSGT toàn thành phố tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông - một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm.



Để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, ngoài bố trí tổ tuần tra công khai, các đơn vị còn kết hợp ghi hình để xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội), đồng thời khai thác dữ liệu camera cố định tại các giao lộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt 437.901 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 4.424 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.



Ngoài phạt trực tiếp, CSGT cũng khai thác dữ liệu từ camera ở giao lộ để xử phạt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT lưu ý, người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát tín hiệu đèn, vạch kẻ đường khi đến gần giao lộ. Không tăng tốc vượt đèn vàng, đèn đỏ. Tuân thủ đèn tín hiệu giúp phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp rẽ phải khi đèn đỏ giải thích do thói quen. Các trường hợp vượt đèn đỏ thì giải thích do không kịp dừng khi đèn chuyển màu. Đây đều là những lý do không được CSGT chấp nhận. "Quy tắc tham gia giao thông là đến gần giao lộ, người lái xe phải chủ động giảm tốc độ, quan sát", CSGT nhấn mạnh.