Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Rẽ phải khi đèn đỏ: CSGT TP.HCM phạt tới 20 triệu từ camera giao lộ

Vũ Phượng
Vũ Phượng
22/08/2025 06:00 GMT+7

Rẽ phải khi đèn đỏ tại TP.HCM có thể bị phạt tới 20 triệu đồng. CSGT trích xuất hình ảnh từ camera giao lộ để xử lý hàng ngàn trường hợp.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu đồng với ô tô và 6 triệu đồng với xe máy. Tuy nhiên, đây là thói quen của nhiều người tham gia giao thông ở TP.HCM.

Rẽ phải khi đèn đỏ phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM phạt nguội từ camera giao lộ - Ảnh 1.

CSGT TP.HCM tăng cường xử lý các trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM đã bố trí thêm nhiều bộ đèn cho xe máy rẽ phải khi đèn đỏ để giảm ùn tắc ở giao lộ. Trong đó, một số giao lộ có dấu mũi tên xanh rẽ phải - tức là cho phép tất cả các phương tiện rẽ phải khi đèn chính hiển thị màu đỏ.

Bên cạnh đó, CSGT cũng kiến nghị lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, bổ sung biển báo, vạch kẻ đường tại nhiều nút giao phức tạp. Tại một số giao lộ lớn được kẻ vạch mắt võng để xác định phạm vi cấm dừng xe, tạo điều kiện cho xe rẽ phải liên tục, tránh ùn tắc như:

  • Điện Biên Phủ - Cách Mạng Tháng Tám
  • Phạm Văn Đồng - Phan Văn Trị
  • Lê Duẩn - Tôn Đức Thắng
  • Cộng Hòa - Đường 18E
  • Trương Định - Nguyễn Thị Minh Khai

CSGT TP.HCM trích xuất camera giao lộ phạt rẽ phải khi đèn đỏ

Theo CSGT TP.HCM, từ khi Nghị định 168/2024 có hiệu lực thi hành, ý thức giao thông thay đổi rõ rệt. Dù vậy, chỉ khoảng 3 tháng sau đó, tình trạng leo lề, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu lại tái diễn. Trong đó, nhiều người chủ quan vẫn rẽ phải khi đèn đỏ hoặc bấm còi inh ỏi khi thấy xe phía trước dừng đèn đỏ sát lề phải.

Rẽ phải khi đèn đỏ phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM phạt nguội từ camera giao lộ - Ảnh 2.

CSGT nhận định, không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn là một trong những nguyên nhân gây tai nạn giao thông

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.HCM, PC08 đã chỉ đạo các đội/trạm tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

CSGT toàn thành phố tập trung kiểm tra, xử lý các trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông - một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn thương tâm.

Để nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm, ngoài bố trí tổ tuần tra công khai, các đơn vị còn kết hợp ghi hình để xử phạt qua hình ảnh (phạt nguội), đồng thời khai thác dữ liệu camera cố định tại các giao lộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM đã lập biên bản xử phạt 437.901 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó có 4.424 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

Rẽ phải khi đèn đỏ phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM phạt nguội từ camera giao lộ - Ảnh 3.

Ngoài phạt trực tiếp, CSGT cũng khai thác dữ liệu từ camera ở giao lộ để xử phạt

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT lưu ý, người tham gia giao thông cần chủ động giảm tốc độ, chú ý quan sát tín hiệu đèn, vạch kẻ đường khi đến gần giao lộ. Không tăng tốc vượt đèn vàng, đèn đỏ. Tuân thủ đèn tín hiệu giúp phòng tránh tai nạn, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp rẽ phải khi đèn đỏ giải thích do thói quen. Các trường hợp vượt đèn đỏ thì giải thích do không kịp dừng khi đèn chuyển màu. Đây đều là những lý do không được CSGT chấp nhận. "Quy tắc tham gia giao thông là đến gần giao lộ, người lái xe phải chủ động giảm tốc độ, quan sát", CSGT nhấn mạnh.

Những trường hợp được rẽ phải khi đèn đỏ:

  • Có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông
  • Có đèn tín hiệu hình mũi tên chuyển màu xanh, cho phép rẽ phải
  • Có biển báo cho rẽ phải
  • Có hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường như: vạch mắt võng bố trí ở làn đường trong cùng bên phải, tiểu đảo phân luồng cho phép rẽ phải trước khi đến đèn tín hiệu giao thông

Tin liên quan

Rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM chỉ ra các tình huống được phép

Rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM chỉ ra các tình huống được phép

CSGT TP.HCM khẳng định rẽ phải khi đèn đỏ có thể bị phạt tới 20 triệu đồng, nhưng liệt kê rõ những tình huống hợp pháp mà tài xế cần biết để không bị phạt.

CSGT lao giữa dòng xe, chở bé gái co giật đi cấp cứu trong 12 phút

Người dân TP.HCM chú ý: CSGT hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm sáng 23.8

Khám phá thêm chủ đề

rẽ phải khi đèn đỏ CSGT CSGT TP.HCM không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn vượt đèn đỏ thói quen rẽ phải khi đèn đỏ Nghị định 168 vạch mắt võng Đèn đỏ phạt nguội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận