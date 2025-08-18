CSGT lao giữa dòng xe, chở bé gái co giật đi cấp cứu trong 12 phút

Tối 18.8, đại úy Nguyễn Anh Tuấn, cán bộ Trạm CSGT Đa Phước, thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) được phân công điều tiết giao thông tại giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50, xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh cũ), TP.HCM.



Khoảng 18 giờ 20 phút, một người đàn ông cùng một người phụ nữ bế bé gái khoảng 3 tuổi đang sốt co giật đến chốt, hốt hoảng nhờ CSGT hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trên đường Võ Văn Kiệt.

Bé gái bị sốt co giật, người nhà phải đặt ngón tay vào miệng để tránh bé cắn phải lưỡi ẢNH CẮT TỪ CLIP

Nhận định tình huống khẩn cấp, đại úy Nguyễn Anh Tuấn đã thông báo về bộ đàm, xin ý kiến Ban chỉ huy đội và lập tức mở còi hụ ưu tiên để chở người đàn ông bế cháu bé đi cấp cứu.

Đại úy Tuấn đã lưu thông dọc quốc lộ 50, qua cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chà Và xuống Võ Văn Kiệt và tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong khoảng 12 phút di chuyển.

Ông Nguyễn Thuận Hiệp (47 tuổi, ở xã Bình Hưng) cho biết, cháu ngoại ông gần 3 tuổi, ban ngày ở với ông bà để ba mẹ đi làm. Sáng 18.8, bé gái bị sốt, sau đó hạ sốt và chơi bình thường nhưng đến chiều thì bé sốt lại và lên cơn co giật.

Sau khi sơ cứu ở nhà, vợ chồng ông lấy xe máy đưa cháu đi cấp cứu. Chạy được khoảng 700 - 800 m đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - quốc lộ 50, thấy đường đông, cộng thêm tâm lý lo lắng, ông đã tấp vào chốt nhờ CSGT hỗ trợ đưa cháu đi cấp cứu.

"CSGT chở tôi cùng cháu gái đi khoảng hơn 10 phút là tới bệnh viện. Suốt quãng đường đi, tôi luôn đặt tay vào miệng cháu vì sợ cháu cắn phải lưỡi. Anh CSGT mở đèn ưu tiên nên được người dân nhường đường, chạy nhanh. Vào tới phòng cấp cứu, bác sĩ nói tôi đợi ở ngoài để các bác sĩ thăm khám", ông Hiệp kể.

Khi sức khỏe cháu ổn định và có người nhà phụ chăm sóc, ông Hiệp đã quay lại chốt CSGT để tìm đại úy Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn. Tuy nhiên, do hết ca trực, đại úy Nguyễn Anh Tuấn quay về đơn vị, ông Hiệp chưa có cơ hội gặp lại.

Bé gái được CSGT chở đi cấp cứu ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong khoảng 12 phút ẢNH CẮT TỪ CLIP

"Từ trước đến nay, tôi chỉ đọc trên báo đài, xem mạng xã hội thấy CSGT mở đường hoặc đưa người đi cấp cứu, hôm nay, không ngờ chính mình cũng rơi vào tình huống như vậy. Tôi rất xúc động và mong được trực tiếp gửi lời cảm ơn anh CSGT đã giúp đỡ", ông Hiệp chia sẻ.

CSGT cho biết, suốt quãng đường di chuyển, nghe tiếng còi hụ ưu tiên, người tham gia giao thông luôn chủ động tấp sang 2 bên để nhường đường. Tại giao lộ đang hiển thị đèn đỏ, người dừng xe phía trước cũng tìm cách lách sang khoảng trống, nhường đường xe mô tô đặc chủng của CSGT đưa người đi cấp cứu.



Trước đó, khi còn công tác tại Đội CSGT An Lạc, đại úy Nguyễn Anh Tuấn cũng nhiều lần mở đường và trực tiếp đưa người dân đi cấp cứu tại Bệnh viện Triều An, Bệnh viện Chợ Rẫy.