Đời sống Cộng đồng

CSGT nêu lỗi vi phạm liên quan xi nhan cực kỳ phổ biến, dễ gây tai nạn

Vũ Phượng
Vũ Phượng
17/08/2025 10:20 GMT+7

CSGT vừa chỉ ra nguyên nhân tai nạn liên quan xi nhan mà nhiều người vẫn mắc như chuyển hướng không xi nhan, bật xi nhan hướng này nhưng rẽ hướng ngược lại...

Ngày 16.8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa nêu nguyên nhân tai nạn liên quan xi nhan cực kỳ phổ biến, nhiều người tham gia giao thông vẫn thường mắc.

Đây là những lỗi vi phạm khá phổ biến đối với người tham gia giao thông, thói quen này rất nguy hiểm cho bản thân người lái xe lẫn người cùng tham gia giao thông, gây ra nhiều vụ va quẹt, tai nạn giao thông, thậm chí có rất nhiều vụ dẫn đến chết người.

CSGT nêu lỗi vi phạm liên quan xi nhan cực kỳ phổ biến, dễ gây tai nạn- Ảnh 1.

Các lỗi vi phạm liên quan đến xi nhan cực kỳ phổ biến

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT dẫn chứng, có trường hợp bật đèn xi nhan một hướng nhưng lại chuyển hướng ngược lại hoặc chuyển hướng xong thì không tắt đèn hoặc vẫn để phát tín hiệu một quãng đường dài… khiến người cùng lưu thông gặp khó khăn để đưa ra nhận định đúng để tránh va chạm.

CSGT nhấn mạnh, tác dụng của việc báo tín hiệu khi chuyển hướng sẽ giúp người đi phía sau biết được hướng di chuyển tiếp theo của người đi trước, qua đó họ có hướng xử lý kịp thời để giảm tốc độ nhường đường cho xe phía trước rẽ.

Ngược lại, đột ngột chuyển hướng không báo hiệu, người đi sau sẽ không phản ứng kịp, dẫn đến va chạm và tai nạn giao thông. Mục đích của việc bật đèn báo rẽ là để các phương tiện khác nhận biết, giảm tốc độ, phòng tránh va chạm.

CSGT nêu lỗi vi phạm liên quan xi nhan cực kỳ phổ biến, dễ gây tai nạn- Ảnh 2.

Có tình trạng bật xi nhan hướng này nhưng rẽ hướng ngược lại gây khó khăn cho người tham gia giao thông phía sau

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Do đó, khi tham gia giao thông, việc bật đèn xi nhan khoảng cách bao xa trước khi rẽ phụ thuộc rất nhiều yếu tố mà người lái xe cần phải cân nhắc và quyết định như: mật độ giao thông, tốc độ di chuyển của phương tiện xin rẽ, trên đường cao tốc hay khu dân cư, điều kiện mặt đường khô hay ướt, trời sáng hay tối... "Ở điều kiện giao thông nguy hiểm hơn thì thời gian bật đèn báo rẽ cần phải thực hiện sớm hơn để các phương tiện khác có nhiều thời gian hơn để xử lý", CSGT lưu ý.

CSGT lưu ý cách chuyển hướng an toàn

Điều 15 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: chuyển hướng xe là tình huống giao thông mà xe rẽ trái hoặc rẽ phải hoặc quay đầu xe. Trước khi chuyển hướng, người lái xe tham gia giao thông đường bộ phải:

  • Quan sát, bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau, giảm tốc độ;
  • Có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu bằng tay theo hướng rẽ đối với xe thô sơ không có đèn báo hướng rẽ, chuyển dần sang làn gần nhất với hướng rẽ;
  • Tín hiệu báo hướng rẽ hoặc tín hiệu bằng tay phải sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng. Khi bảo đảm an toàn, không gây trở ngại cho người và phương tiện khác mới được chuyển hướng;
CSGT nêu lỗi vi phạm liên quan xi nhan cực kỳ phổ biến, dễ gây tai nạn- Ảnh 3.

Người dân nên đảm bảo bật tín hiệu báo hướng rẽ trước khi chuyển hướng khoảng 25 - 30 m và sau khi rẽ xong, nên duy trì thêm 5 - 10 m rồi mới tắt tín hiệu.

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Người lái xe không được quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu cầu, gầm cầu vượt, ngầm, tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị che khuất, trên đường cao tốc, trong hầm đường bộ, trên đường một chiều, trừ khi có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông hoặc chỉ dẫn của biển báo hiệu tạm thời.

CSGT khuyến cáo, trước khi chuyển hướng, người lái xe cần chú ý quan sát kỹ gương chiếu hậu và kiểm tra điểm mù; khi chuyển hướng phải giảm tốc độ, nhường đường cho các xe đang lưu thông đúng quy định.

Bên cạnh đó, người dân nên đảm bảo bật tín hiệu báo hướng rẽ trước khi chuyển hướng khoảng 25 - 30 m và sau khi rẽ xong, nên duy trì thêm 5 - 10 m rồi mới tắt tín hiệu. Không được đột ngột chuyển hướng. Người điều khiển phương tiện phải tập trung tuyệt đối, không sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử gây xao nhãng khi đang lưu thông trên đường.

Đối với người điều khiển xe máy, xe đạp và người đi bộ cũng cần thêm lưu ý tránh di chuyển vào điểm mù của xe ô tô như: sát đầu xe, sát đuôi xe, sát hai bên hông xe… và không nên cố vượt lên phía trước khi thấy xe ô tô đang bật đèn chuyển hướng.

Theo Nghị định 168/2024, phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng khi lái xe ô tô chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: người đi bộ, chuyển hướng không nhường đường cho: các xe đi ngược chiều; người đi bộ qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ...

Người đi xe máy bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng nếu chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ hoặc có tín hiệu báo hướng rẽ nhưng không sử dụng liên tục trong quá trình chuyển hướng. Phạt từ 1 - 2 triệu và trừ 2 điểm GPLX nếu chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho người đi bộ qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, các xe đi ngược chiều...

