Ra mắt đào tạo lý thuyết lái xe trên nền tảng số tích hợp AI

Sáng 15.8, Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát tổ chức họp báo tiên phong giải pháp chuyển đổi số trong đào tạo lái xe ô tô trên nền tảng số tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) phần lý thuyết cho các hạng B và C1.

PGS-TS Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Tham dự có ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM; đại tá Trần Trung Hiếu, Trưởng phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM); thượng tá Đồng Thanh Tuấn, Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh TP.HCM cùng các hiệp hội ô tô, hiệp hội vận tải hành khách một số địa phương.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong lĩnh vực đào tạo lái xe, việc tương tác trên không gian mạng, học bài mọi lúc mọi nơi là yêu cầu tất yếu. Sau khi luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ 2024 có hiệu lực, các đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện việc này.



Ông An cho biết thêm, vào thời điểm dịch Covid-19, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) có văn bản hướng dẫn học trực tuyến (online) để giảng viên hướng dẫn, đào tạo học viên từ xa. Điều này giúp học viên có điều kiện cập nhật kiến thức để ghi nhớ. Hiệu quả của việc học từ xa thấy rõ khi kết thúc dịch và tổ chức thi sát hạch trở lại thì những người học online có tỷ lệ đậu cao hơn.

Ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Sau đó, Sở Giao thông vận tải TP.HCM (nay là Sở Xây dựng) trao đổi với Công ty Hiệp Phát là đơn vị tâm huyết với chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo lái xe, phối hợp cùng các giảng viên ở Đại học Bách khoa TP.HCM phát triển phần mềm, sắp tới là hình thành app để sử dụng trên thiết bị di động thông minh.

"Với phần mềm này, học viên có thể học bất cứ thời gian nào, bất cứ nơi đâu, kiến thức được cập nhật, bổ sung liên tục. Các trung tâm đào tạo cũng kiểm tra, giám sát thời gian học, kiến thức của học viên thu nhận được. Đây là điều quan trọng ở thời điểm hiện nay", ông An nhận định.

Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết việc ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện tốt nhất cho học viên về lý thuyết, quan sát kết cấu cơ bản của chiếc xe, những tình huống trên đường để khi đưa xe ra đường bớt bỡ ngỡ, đi lại an toàn hơn.

Trợ lý ảo AI hỗ trợ học viên suốt quá trình học ẢNH: VŨ PHƯỢNG

PGS-TS Nguyễn Thanh Bình, Phó giám đốc Công ty TNHH ô tô Hiệp Phát cho biết hệ thống sẽ áp dụng đăng nhập bằng khuôn mặt, tính giờ tự động cho học viên, học viên sẽ học thật theo thời gian thật.

Người học có thể đăng nhập trên máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy tính bảng, điện thoại di động. Phần mềm sử dụng giải pháp bảo mật của Công ty Viettel IDC (thuộc Tập đoàn Viettel). Khi dùng phần mềm này, người học sẽ tương tác với thiết bị theo mô hình 3D, 360o, sử dụng bài giảng và thuyết minh bằng AI, không có sự tham gia của con người. Học viên cũng có thể quan sát tìm hiểu về chiếc xe như các thiết bị, chân ga, hộp số, khung xe…

PGS-TS Nguyễn Thanh Bình cho biết thêm trợ lý ảo AI sẽ hỗ trợ học viên trong suốt quá trình học. Nếu học viên học không đúng tiến độ thì trợ lý AI sẽ nhắc nhở, học viên làm bài tập chưa đạt thì trợ lý AI khuyến khích làm lại.

Học viên có thể thi thử để tự chấm điểm trước khi bước vào thi chính thức ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Trên phần mềm cũng cập nhật bộ đề 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ áp dụng từ ngày 1.6, 120 tình huống mô phỏng, phân tích 60 câu điểm liệt có hình ảnh minh họa trực quan. Học viên có thể thi thử về lý thuyết và mô hình, sau đó chấm điểm để tự đánh giá.

Lợi ích của phần mềm này là chi phí thấp, dễ triển khai trên diện rộng, tính bảo mật cao, dễ dàng chia sẻ cho các cơ sở đào tạo, học viên hoàn thành lý thuyết có thể đăng ký thực hành ngay, rút ngắn thời gian và chi phí học.

Từ 1.9, người học lái xe có thể tự học lý thuyết Từ 1.9, người học lái xe mô tô và ô tô có thể tự học lý thuyết hoặc học từ xa theo quy định mới tại Thông tư 14/2025 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, phần thực hành vẫn phải tập trung tại cơ sở. Theo đó, người học lái xe mô tô (A1, A, B1) hoặc ô tô (từ B đến DE) được lựa chọn hình thức học lý thuyết: tự học, học từ xa có hướng dẫn, hoặc học tập trung tại cơ sở đào tạo. Đối với phần thực hành lái xe vẫn bắt buộc học tập trung.



