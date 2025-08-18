Camera AI của CSGT TP.HCM: 'Mắt thần' bắt lỗi phạt nguội khiến tài xế ngỡ ngàng

Hệ thống camera AI tự động phạt nguội của CSGT TP.HCM có thể bắt lỗi vi phạm, hiển thị ngay tên, địa chỉ của chủ phương tiện khiến nhiều người bất ngờ.
Tại Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông của Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), hình ảnh từ hơn 1.000 camera giám sát, xử lý vi phạm liên tục cập nhật trực tiếp. Trong đó, hệ thống camera AI tự động phạt nguội có thể tự động nhận diện phương tiện, tốc độ và bắt lỗi vi phạm.
Khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay dừng đỗ sai quy định, hệ thống ghi nhận lại đoạn clip. Chỉ vài giây sau, thông tin về chủ xe, loại xe, số chỗ ngồi, biển số xe từ hệ thống dữ liệu đăng ký xe hiển thị. Đồng thời, hành vi vi phạm, căn cứ xử phạt theo Nghị định 168/2024 cũng được thể hiện rõ.
Camera AI tự động phạt nguội của CSGT TP.HCM hoạt động thế nào?
Tại các điểm có gắn camera AI tự động bắt lỗi, ngay khi phát hiện hành vi vi phạm. Trên bản ảnh lưu lại vi phạm có đầy đủ thông tin về vị trí, kinh độ, vĩ độ, tốc độ, tuyến đường và thời gian vi phạm để người vi phạm xác định rõ vị trí, tránh thắc mắc, khiếu nại.
Sau khi có đầy đủ thông tin, lực lượng CSGT trích xuất thông báo vi phạm, đưa lên hệ thống tra cứu phạt nguội và gửi cho chủ xe mời đến phối hợp giải quyết vụ việc. Tất cả quá trình chỉ mất 2 giờ.
7 tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM đã phạt nguội gần 64.000 trường hợp, trong đó có gần 40.000 ô tô, còn lại là xe máy. Các lỗi vi phạm bị phạt nguội chủ yếu là: vi phạm tốc độ, tín hiệu đèn, dừng đỗ, đi vào đường cấm…
Bình luận (0)