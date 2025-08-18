Camera AI của CSGT TP.HCM: 'Mắt thần' bắt lỗi phạt nguội khiến tài xế ngỡ ngàng

Tại Đội Chỉ huy và điều khiển đèn tín hiệu giao thông của Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), hình ảnh từ hơn 1.000 camera giám sát, xử lý vi phạm liên tục cập nhật trực tiếp. Trong đó, hệ thống camera AI tự động phạt nguội có thể tự động nhận diện phương tiện, tốc độ và bắt lỗi vi phạm.

Chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều… tất cả các hành vi này đều có thể bị camera AI của CSGT TP.HCM ghi hình, truy biển số để phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi phát hiện xe chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều hay dừng đỗ sai quy định, hệ thống ghi nhận lại đoạn clip. Chỉ vài giây sau, thông tin về chủ xe, loại xe, số chỗ ngồi, biển số xe từ hệ thống dữ liệu đăng ký xe hiển thị. Đồng thời, hành vi vi phạm, căn cứ xử phạt theo Nghị định 168/2024 cũng được thể hiện rõ.



Camera AI tự động phạt nguội của CSGT TP.HCM hoạt động thế nào?

Tại các điểm có gắn camera AI tự động bắt lỗi, ngay khi phát hiện hành vi vi phạm. Trên bản ảnh lưu lại vi phạm có đầy đủ thông tin về vị trí, kinh độ, vĩ độ, tốc độ, tuyến đường và thời gian vi phạm để người vi phạm xác định rõ vị trí, tránh thắc mắc, khiếu nại.

Sau khi có đầy đủ thông tin, lực lượng CSGT trích xuất thông báo vi phạm, đưa lên hệ thống tra cứu phạt nguội và gửi cho chủ xe mời đến phối hợp giải quyết vụ việc. Tất cả quá trình chỉ mất 2 giờ.

Hệ thống này được CSGT TP.HCM đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào năm 2022 để phát hiện xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1 (cũ). Đến nay, thống kê toàn TP.HCM với tất cả các vị trí có trên 1.000 camera quan sát giao thông, đồng thời thực hiện chức năng tự động bắt lỗi vi phạm ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Có hệ thống camera tự động bắt lỗi vi phạm, CSGT TP.HCM đã giảm lực lượng tuần tra kiểm soát công khai. Người vi phạm, chủ xe có thể theo dõi qua các trang thông tin điện tử, ứng dụng do lực lượng triển khai ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hệ thống camera AI đã được tích hợp thông tin từ hệ thống đăng ký xe, mức phạt theo Nghị định 168/2024. Do vậy, ngay khi phát hiện vi phạm, hệ thống lập tức hiển thị đầy đủ thông tin về chủ xe, mức phạt, CSGT chỉ cần 1 cú click chuột xác nhận là lỗi vi phạm được đưa lên hệ thống tra cứu phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Camera tự động bắt lỗi tất cả các phương tiện vi phạm. Mỗi phương tiện đều lưu lại một đoạn clip để đối chiếu và sắp xếp thành danh sách để CSGT kiểm duyệt ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Khi CSGT bấm xác nhận, lập tức thông báo vi phạm qua hình ảnh được đưa vào mẫu với đầy đủ thông tin theo quy định, gồm: chủ phương tiện, địa chỉ, hành vi, thời gian vi phạm, địa điểm xử lý vi phạm... ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Hệ thống camera AI liên tục được cập nhật công nghệ mới nhất để đáp ứng yêu cầu giám sát, xử lý vi phạm. Camera hoạt động 24/24, quét tất cả vi phạm, không hành vi nào có thể lọt được "mắt thần" khiến nhiều người nhận thông báo phạt nguội ngỡ ngàng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thông báo phạt nguội được CSGT gửi đến địa chỉ đăng ký của chủ phương tiện bằng bằng hình thức báo phát, yêu cầu bưu điện chuyển phát lại. Do đó, các trường hợp lấy lý do không nhận được thông báo phạt nguội để trốn tránh nộp phạt, CSGT có thể xác minh bằng cách tra cứu thông tin chuyển phát

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Nhiều người đi nộp phạt nguội cho biết rất bất ngờ vì hình ảnh thông báo vi phạm rõ ràng, đầy đủ thông tin, không thể chối cãi ẢNH: VŨ PHƯỢNG

7 tháng đầu năm 2025, CSGT TP.HCM đã phạt nguội gần 64.000 trường hợp, trong đó có gần 40.000 ô tô, còn lại là xe máy. Các lỗi vi phạm bị phạt nguội chủ yếu là: vi phạm tốc độ, tín hiệu đèn, dừng đỗ, đi vào đường cấm…