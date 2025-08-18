Từ 6 giờ sáng 19.8, người dân TP.HCM lưu thông đường Trần Phú, Nguyễn Huệ cần chú ý

Tối 18.8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa phát thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông một số tuyến đường khu vực trung tâm TP.HCM phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Do đó, người dân TP.HCM cần chú ý, chọn lộ trình thay thế phù hợp

Lộ trình cấm xe người dân TP.HCM cần biết

Cấm xe đường Trần Phú từ 6 - 9 giờ

CSGT sẽ cấm xe lưu thông để phục vụ hoạt động kỷ niệm trên địa bàn phường Chợ Quán từ 6 - 9 giờ. Phạm vi cấm xe là đường Trần Phú, đoạn từ đường Trần Bình Trọng đến vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa.

Lộ trình thay thế:

+ Đường Trần Phú hướng từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Thị Minh Khai: đường Trần Phú - đường Trần Bình Trọng - đường Hùng Vương - đường Lê Hồng Phong - đường Lý Thái Tổ - vòng xoay ngã sáu Cộng Hòa - đường Nguyễn Thị Minh Khai

+ Đường Trần Phú hướng từ đường Lê Hồng Phong đến đường Nguyễn Văn Cừ: đường Trần Phú - đường Trần Bình Trọng - đường An Dương Vương - đường Nguyễn Văn Cừ

CSGT cấm xe đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Lợi đến Lê Thánh Tôn (2 chiều) từ 6 - 8 giờ ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cấm xe đường Nguyễn Huệ từ 6 - 8 giờ

CSGT cấm xe lưu thông phục vụ hoạt động kỷ niệm trên địa bàn phường Sài Gòn từ 6 - 8 giờ. Phạm vi cấm xe là đường Nguyễn Huệ, đoạn từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi và đường Nguyễn Huệ (2 chiều).

Lộ trình thay thế:

- Đường Nguyễn Huệ hướng từ đường Lê Thánh Tôn đến đường Lê Lợi: đường Lê Thánh Tôn - đường Đồng Khởi - đường Lê Lợi

- Đường Nguyễn Huệ hướng từ Lê Lợi đến đường Lê Thánh Tôn: đường Nguyễn Huệ - đường Lê Lợi - đường Pasteur - đường Lê Thánh Tôn.

CSGT TP.HCM lưu ý, người dân TP.HCM điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.