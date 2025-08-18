CSGT TP.HCM: Người dân có thể đăng ký xe mà không cần mang xe đến công an

Ngày 18.8, Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) công bố 86 điểm phường, xã thực hiện đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) trực tuyến toàn trình, người dân không cần mang xe đến trụ sở.

Người dân TP.HCM có thể đăng ký xe mà không cần mang xe đến trụ sở kiểm tra thực tế tại 86 điểm đăng ký ẢNH: ĐỘC LẬP

Theo đó, công an 86 phường, xã dưới đây có chức năng thực hiện đăng ký xe ô tô chở người đến 8 chỗ không kể chỗ ngồi của người lái xe và các loại xe tương tự xe ô tô con; tất cả thủ tục đăng ký xe thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình, thay đổi các thông tin của chủ xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe bị mờ, hỏng... không yêu cầu đưa xe đến cơ quan đăng ký xe để kiểm tra thực tế.

Công an 86 phường, xã này đồng thời thực hiện đăng ký xe mô tô (xe máy) của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại TP.HCM (trừ các loại xe ô tô khác, xe máy chuyên dùng, xe có nguồn gốc tịch thu).

Công an 86 phường, xã đăng ký xe trực tuyến toàn trình ẢNH: PC08

Đối với 82 công an phường, xã và đặc khu Côn Đảo (hình dưới đây) thì thực hiện đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại TP.HCM (trừ xe có nguồn gốc tịch thu).

82 điểm thực hiện đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú tại TP.HCM ẢNH: PC08

Theo Phòng CSGT, từ ngày 1.7.2025, Công an TP.HCM chính thức triển khai phân cấp cho 100% công an phường, xã, đặc khu thực hiện đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng, xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong thành phố.

Phòng CSGT Công an TP.HCM có 6 điểm thực hiện đăng ký xe ô tô, xe mô tô và xe máy chuyên dùng của tổ chức, cá nhân có trụ sở, cư trú trong TP.HCM, xe có nguồn gốc tịch thu.

Điểm đăng ký xe Nơ Trang Long

Điểm đăng ký xe Nam Sài Gòn

Điểm đăng ký xe Rạch Chiếc

Điểm đăng ký xe An Sương

Điểm đăng ký xe Chánh Hiệp

Điểm đăng ký xe Bà Rịa

Người dân TP.HCM có thể đăng ký xe tại tất cả công an phường, xã và đặc khu Côn Đảo nên các điểm đăng ký xe khá vắng vẻ, giải quyết thủ tục nhanh chong ẢNH: ĐỘC LẬP

Trước đó, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại trụ sở công an các phường, xã của TP.HCM cho thấy thủ tục đăng ký xe hiện nay diễn ra nhanh gọn, không còn cảnh xếp hàng chờ đợi như trước.

Hiện mỗi ngày có hàng trăm hồ sơ sang tên xe được nộp qua Cổng dịch vụ công, cho thấy nhu cầu giao dịch vẫn rất cao. Tuy nhiên, vẫn còn thách thức trong việc tiếp cận với người dân chưa quen công nghệ, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Người dân TP.HCM bất ngờ vì đăng ký, sang tên xe nhanh gọn lẹ

CSGT TP.HCM cho biết sẽ tăng cường truyền thông, hỗ trợ trực tiếp tại điểm đăng ký để hướng dẫn người dân thao tác, quen với thủ tục mới. Đồng thời, từng bước tích hợp thêm nhiều dịch vụ công khác vào ứng dụng VNeID, không chỉ để sang tên xe, mà còn phục vụ mọi nhu cầu hành chính hằng ngày của người dân, hướng đến một nền hành chính số toàn diện và hiệu quả.