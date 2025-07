Người dân phường Vũng Tàu, Bình Dương... có thể bấm biển số xe ở phường Sài Gòn

Từ ngày 1.7, TP.HCM mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất trên cơ sở 2 tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM, chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc bấm biển số xe cũng có nhiều lựa chọn, thuận lợi cho người dân hơn.

TP.HCM mới rộng hơn 6.700 km², dân số gần 14 triệu người, đông nhất cả nước, có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.

Từ đây, nhiều người chuẩn bị mua bán xe, sang tên đổi chủ, đăng ký xe mới quan tâm vấn đề bấm biển số xe từ ngày 1.7 ra sao?

TP.HCM là địa phương có đầu biển số xe nhiều nhất ẢNH: ĐỘC LẬP

Đại diện Cục CSGT cho biết, biển số xe có ký hiệu của địa phương được giữ nguyên tên sau sáp nhập được cấp trước. Như vậy, TP.HCM mới vẫn là địa phương có đầu biển số xe nhiều nhất cả nước, gồm: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 41, 61, 72.

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM giải thích, theo hướng dẫn của Cục CSGT, toàn bộ công an cấp xã và phòng CSGT công an các tỉnh, thành thực hiện đăng ký xe ô tô, xe máy chuyên dùng, xe mô tô của tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở, cư trú trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Người dân hoặc tổ chức có nhu cầu đăng ký xe ô tô, mô tô, xe máy chuyên dùng có thể được lựa chọn đăng ký xe tại phòng CSGT hoặc bất cứ công an cấp xã nào trong địa bàn tỉnh, thành phố mà mình đang cư trú hoặc có trụ sở.

Đối với xe có nguồn gốc tịch thu phải đăng ký tại phòng CSGT.

Người dân phường Vũng Tàu, Bình Dương... có thể đến phường Sài Gòn bấm biển số xe ẢNH: VŨ PHƯỢNG

"Như vậy, từ ngày 1.7, người dân ở các phường khác của TP.HCM mới như: Vũng Tàu (đang có đầu biển số 72), Bình Dương (đang có đầu biển số 61) có thể đến bất kỳ phường nào (P.Sài Gòn, P.Chợ Lớn, P.Gia Định...) để bấm biển số đầu 59, 50 nếu muốn... Các đầu biển số sẽ được cấp theo series đang trả về hệ thống của từng điểm đăng ký xe", lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP.HCM chia sẻ.

Cục CSGT cũng hướng dẫn, riêng đối với xã có một phần địa giới hành chính được chia tách, hợp nhất với nhiều đơn vị hành chính cấp xã mới, thì trong thời gian chờ hoàn thiện dữ liệu dân cư, công tác đăng ký xe cho tổ chức, cá nhân tại địa bàn xã đó do phòng CSGT thực hiện.

Cấp biển số xe trong bao lâu?

Theo khoản 2 Điều 7 Thông tư 79/2024 quy định về cấp, thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, thời gian cấp biển số xe như sau:

Cấp mới biển số xe: cấp ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ



Cấp mới biển số xe trúng đấu giá, đổi biển số xe, cấp biển số xe định danh: Không quá 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ



Cấp lại biển số xe: Phải tiến hành xác minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; sau khi xác minh, nếu đủ điều kiện thì cấp lại trong thời hạn 2 ngày làm việc



Thông tư 79 cũng quy định: tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì chưa được giải quyết việc đăng ký phương tiện vi phạm.

Biển số xe các tỉnh, thành từ ngày 1.7 ĐỒ HỌA: VŨ PHƯỢNG

Điều này có nghĩa, người chưa bị phạt nguội hay phạt do CSGT lập biên bản trực tiếp nếu chưa nộp phạt hoặc đến cơ quan chức năng xử lý lỗi vi phạm thì không được giải quyết thủ tục sang tên xe.

Theo Nghị quyết 190/2025 của Quốc hội quy định về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền ban hành, cấp trước khi sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước mà chưa hết hiệu lực hoặc chưa hết thời hạn sử dụng thì tiếp tục được áp dụng, sử dụng.

Đồng thời, không được yêu cầu tổ chức, cá nhân làm thủ tục cấp đổi giấy tờ đã được cơ quan, chức danh có thẩm quyền cấp trước khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước khi các giấy tờ này chưa hết thời hạn sử dụng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.