Rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM chỉ ra các tình huống được phép

Hành vi rẽ phải khi đèn đỏ của một bộ phận người chạy xe tham gia giao thông, phổ biến ở người tham gia xe máy tại TP.HCM là vấn đề gây tranh cãi thời gian qua. CSGT cho biết, thói quen này có thể bị phạt tới 20 triệu đồng với ô tô và 6 triệu đồng với xe máy.

Rẽ phải khi đèn đỏ có thể bị CSGT phạt tới 20 triệu đồng ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Thói quen rẽ phải khi đèn đỏ là phạm luật

Theo Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM), nhiều người khi tham gia giao thông có thói quen khi đến giao lộ nhìn thấy đèn đỏ sẽ mặc định được rẽ phải để giảm áp lực giao thông tại giao lộ, vô tư chuyển hướng mà không quan tâm đến những người xung quanh. Thậm chí, có trường hợp hành động bấm còi inh ỏi, khó chịu, lời qua tiếng lại với người khác khi thấy có người điều khiển phương tiện khác đậu sát lề phải, gây cản trở cho việc chuyển hướng của bản thân.

Mới đây, CSGT Bến Thành (thuộc PC08) vừa lập biên bản phạt 10 nhân viên của một công ty du lịch điều khiển xe máy hiệu Vespa đã có hành vi lưu thông "không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông".

Tại một số giao lộ ở TP.HCM đã kẻ vạch mắt võng kèm dấu mũi tên để tạo làn rẽ phải liên tục cho phương tiện ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Cụ thể, nhóm 10 xe trên lưu thông trên đường Lê Lợi hướng về chợ Bến Thành, khi đến giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn), dù đèn tín hiệu giao thông đã chuyển sang đỏ và không có hiệu lệnh đèn hay biển chỉ dẫn cho phép xe gắn máy rẽ phải khi đèn đỏ, nhưng đoàn xe vẫn không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, rẽ phải về đường Lê Thánh Tôn.

"Có thể thấy, những người chạy xe Vespa của đoàn trên cũng một phần do thói quen chủ quan được "rẽ phải khi đèn đỏ", bản thân họ không rõ thậm chí không biết rằng mình sai nên đã vô tư vi phạm ngay giữa trung tâm thành phố", CSGT nhận định.

CSGT TP.HCM khẳng định, người tham gia giao thông đường bộ phải chấp hành tín hiệu đèn màu đỏ là cấm đi. Trường hợp, người điều khiển xe máy rẽ phải khi đèn đỏ có thể bị xử phạt đối với hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông".



Mức phạt theo Nghị định 168/2024 với hành vi này là từ 4 - 6 triệu đồng đối với người lái xe máy và từ 18 - 20 triệu đồng đối với người lái ô tô. Người thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ 4 điểm GPLX.

Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ?

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM cho hay, theo quy định, khi tham gia giao thông mà gặp đèn đỏ thì các phương tiện phải dừng lại theo quy định, chỉ trong một số trường hợp được cho phép thì người tham gia giao thông mới được rẽ phải, gồm:



Có hiệu lệnh của người điều khiển giao thông;



Có đèn tín hiệu hình mũi tên chuyển màu xanh, cho phép rẽ phải;



Có biển báo cho rẽ phải;



Có hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường như: vạch mắt võng bố trí ở làn đường trong cùng bên phải, tiểu đảo phân luồng cho phép rẽ phải trước khi đến đèn tín hiệu giao thông.



Khi gặp tiểu đảo phân luồng xe rẽ phải hay vạch mắt võng cho xe rẽ phải liên tục thì các phương tiện khác không được dừng trên khu vực này ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Phòng CSGT khuyến cáo, người dân cần tìm hiểu các quy định mới của pháp luật để trang bị thêm nhiều kiến thức cho bản thân; nâng cao ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông, chấp hành nghiêm pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông.