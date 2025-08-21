Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Người dân TP.HCM chú ý: CSGT hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm sáng 23.8

Vũ Phượng
Vũ Phượng
21/08/2025 05:30 GMT+7

CSGT hạn chế xe lưu thông nhiều tuyến đường trung tâm sáng 23.8 để phục vụ hoạt động đi bộ hữu nghị, người dân TP.HCM cần chú ý chọn lộ trình thay thế phù hợp.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa phát thông báo về việc hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm vào sáng 23.8 để phục vụ hoạt động đi bộ hữu nghị chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28.8.1945 - 28.8.2025) và kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Ngoại vụ TP.HCM.

Người dân TP.HCM chú ý: CSGT hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm sáng 23.8- Ảnh 1.

CSGT hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm sáng 23.8

ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, từ 0 giờ ngày 22.8 đến 15 giờ ngày 23.8: CSGT tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến Công xã Paris.

Lộ trình thay thế:

- Đường Lê Duẩn hướng từ đường Pasteur đến đường Hai Bà Trưng: Pasteur - đường Alexandre De Rhodes - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Lê Duẩn - đường Hai Bà Trưng

- Đường Lê Duẩn hướng từ Công xã Paris đến đường Pasteur: Công xã Paris - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Alexandre De Rhodes - đường Pasteur

Từ 6 - 7 giờ ngày 23.8: chương trình hoạt động đi bộ hữu nghị, CSGT TP.HCM hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình diễn ra hoạt động như sau:

Đường Lê Duẩn - rẽ phải Công xã Paris - đường Đồng Khởi - rẽ phải đường Lê Thánh Tôn - rẽ trái đường Nguyễn Huệ và đi thẳng đến cuối đường - đại biểu đi bộ ngang qua dải phân cách mở trên đường Tôn Đức Thắng - vào Công viên bến Bạch Đằng (tại biểu tượng hữu nghị quốc tế TP.HCM).

Người dân TP.HCM chú ý: CSGT hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm sáng 23.8- Ảnh 2.

Người dân có lộ trình liên quan các tuyến đường tổ chức chương trình đi bộ cần chủ động chọn hướng di chuyển thay thế

ẢNH: ĐỘC LẬP

Lộ trình lưu thông thay thế:

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM lưu ý, người dân tham gia giao thông vào buổi sáng ngày 23.8 có lộ trình liên quan đến các tuyến đường trên cần chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, hạn chế lưu thông vào các lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức hoạt động đi bộ (khu vực đường Lê Duẩn, cũng như trên lộ trình đi bộ) cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.

Tin liên quan

CSGT TP.HCM: Người dân có thể đăng ký xe mà không cần mang xe đến công an

CSGT TP.HCM: Người dân có thể đăng ký xe mà không cần mang xe đến công an

CSGT TP.HCM vừa công bố 86 công an phường, xã mà người dân có thể đăng ký xe máy, ô tô (đến 8 chỗ) không cần mang xe đến trụ sở để kiểm tra thực tế.

Rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM chỉ ra các tình huống được phép

CSGT lao giữa dòng xe, chở bé gái co giật đi cấp cứu trong 12 phút

Khám phá thêm chủ đề

CSGT hạn chế xe csgt hạn chế xe trung tâm TP.HCM đường lê duẩn người dân TP.HCM CSGT Cấm xe cấm xe ngày 23.8 TP.HCM CSGT TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận