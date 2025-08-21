Người dân TP.HCM chú ý: CSGT hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm sáng 23.8

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) vừa phát thông báo về việc hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm vào sáng 23.8 để phục vụ hoạt động đi bộ hữu nghị chào mừng 80 năm Ngày thành lập ngành ngoại giao Việt Nam (28.8.1945 - 28.8.2025) và kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Sở Ngoại vụ TP.HCM.

CSGT hạn chế xe nhiều tuyến đường trung tâm sáng 23.8 ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo đó, từ 0 giờ ngày 22.8 đến 15 giờ ngày 23.8: CSGT tạm ngưng các phương tiện lưu thông vào đường Lê Duẩn đoạn từ đường Pasteur đến Công xã Paris.

Lộ trình thay thế:

- Đường Lê Duẩn hướng từ đường Pasteur đến đường Hai Bà Trưng: Pasteur - đường Alexandre De Rhodes - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Lê Duẩn - đường Hai Bà Trưng

- Đường Lê Duẩn hướng từ Công xã Paris đến đường Pasteur: Công xã Paris - đường Phạm Ngọc Thạch - đường Alexandre De Rhodes - đường Pasteur

Từ 6 - 7 giờ ngày 23.8: chương trình hoạt động đi bộ hữu nghị, CSGT TP.HCM hạn chế các loại xe lưu thông trên lộ trình diễn ra hoạt động như sau:

Đường Lê Duẩn - rẽ phải Công xã Paris - đường Đồng Khởi - rẽ phải đường Lê Thánh Tôn - rẽ trái đường Nguyễn Huệ và đi thẳng đến cuối đường - đại biểu đi bộ ngang qua dải phân cách mở trên đường Tôn Đức Thắng - vào Công viên bến Bạch Đằng (tại biểu tượng hữu nghị quốc tế TP.HCM).

Người dân có lộ trình liên quan các tuyến đường tổ chức chương trình đi bộ cần chủ động chọn hướng di chuyển thay thế ẢNH: ĐỘC LẬP

Lộ trình lưu thông thay thế:

Đại diện Phòng CSGT Công an TP.HCM lưu ý, người dân tham gia giao thông vào buổi sáng ngày 23.8 có lộ trình liên quan đến các tuyến đường trên cần chủ động lựa chọn hướng di chuyển phù hợp, hạn chế lưu thông vào các lộ trình diễn ra hoạt động đi bộ.



Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức hoạt động đi bộ (khu vực đường Lê Duẩn, cũng như trên lộ trình đi bộ) cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, công an địa phương, lực lượng trực tiếp tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng CSGT sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực tổ chức và các tuyến đường này.