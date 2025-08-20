Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế: Chở quá 12 người, chủ và tài xế xe khách bị phạt gần 100 triệu đồng

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
20/08/2025 10:43 GMT+7

Một xe khách chạy tuyến Nam - Bắc chở quá số lượng 12 hành khách, khi đến địa phận TP.Huế đã bị lượng CSGT Trạm Phú Lộc kiểm tra, lập biên bản với mức phạt hành chính gần 100 triệu đồng.

Sáng 20.8, tin từ Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết đơn vị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm lưu thông trên tuyến, qua đó lập biên bản 1 xe khách vi phạm với lỗi chở quá số lượng 12 hành khách.

TP.Huế: Chở quá 12 người, chủ xe khách bị phạt gần 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Lực lượng CSGT TP.Huế đưa xe khách về trụ sở để làm rõ

ẢNH: BÌNH THIÊN

Trước đó, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 19.8, khi đang làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến QL1, nhận thấy xe khách BS 18B-021.06 đang lưu thông tuyến Nam – Bắc có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Phú Lộc yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm này, trên xe có rất đông hành khách, trong đó một có số người nằm ở lối đi lại. Qua kiểm tra, CSGT TP.Huế phát hiện xe khách trên đã chở vượt quá số lượng 12 hành khách so với quy định.

Sau khi kiểm tra bằng lái, giấy tờ xe, lực lượng CSGT yêu cầu tài xế đưa xe về trụ sở để lập biên bản.

Trạm CSGT Phú Lộc đã lập biên bản đối với chủ xe và tài xế 2 lỗi vi phạm là "không xác nhận lệnh vận chuyển", "chở quá hành khách". Mức xử phạt hành chính đối với 2 lỗi này lên đến gần 100 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm giấy phép lái xe đối với tài xế xe khách.

Để tránh làm ảnh hưởng đến lộ trình của hành khách, Trạm CSGT Phú Lộc cũng nhanh chóng điều phối xe, cho sang hành khách để họ tiếp tục hành trình.

Lãnh đạo Trạm CSGT Phú Lộc cho biết, thời gian qua đơn vị đang tăng cường xử lý các phương tiện lưu thông trên tuyến. Khi phát hiện vi phạm sẽ xử lý với quan điểm không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

TP.Huế: Chở quá 12 người, chủ xe khách bị phạt gần 100 triệu đồng - Ảnh 3.

Lực lượng CSGT Trạm Phú Lộc bắn tốc độ xe vi phạm để xử lý phạt nguội

ẢNH: BÌNH THIÊN

Đặc biệt đối với các loại xe chở hành khách, Trạm CSGT Phú Lộc sẽ kiểm tra chặt chẽ số lượng hành khách trên xe; đồng thời tiếp tục tuần tra, mật phục để xử lý các lỗi lạng lách, vượt ẩu và chạy quá tốc độ.

