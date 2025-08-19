Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Có hành khách phải phẫu thuật cắt bỏ tay

Hữu Tú
Hữu Tú
19/08/2025 14:48 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk thông tin nguyên nhân vụ lật xe khách khiến 2 người phải cắt bỏ tay, 1 người gãy xương sườn và nhiều người bị thương.

Ngày 19.8, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, nguyên nhân vụ lật xe khách bị lật trên địa bàn xã Krông Búk (thuộc H.Krông Búk, Đắk Lắk cũ) do tài xế thiếu chú ý quan sát khi vào đoạn đường cong trên QL14.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách mang BS 50H-550.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi lưu thông qua địa bàn xã Krông Búk, xe khách bất ngờ lao xuống lề đường bên phải, nằm lật nghiêng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân cùng cơ quan chức năng tại địa phương đã dùng xà beng phá kính để đưa hành khách gặp nạn ra khỏi xe.

Vụ lật xe khách ở Đắk Lắk: Hành khách phải phẫu thuật cắt bỏ tay - Ảnh 1.

Xe khách bị lật và hành khách bị thương đã được cơ quan chức kịp thời cứu hộ

ẢNH: T.X

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe khách có 46 người. Vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương; trong đó 2 người bị dập tay, một người bị gãy xương sườn.

Theo đó, Phòng CSGT đã kiểm tra chất ma túy và nồng độ cồn nhưng tài xế xe khách không vi phạm.

Trung tâm Y tế Krông Búk đã tiếp nhận 38 người trong vụ lật xe khách và chuyển 11 bệnh nhân lên Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để tiếp tục điều trị. Các bệnh nhân khác đã ổn định sức khỏe và đang được theo dõi, điều trị tại trung tâm.

Một lãnh đạo Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên, cho biết đơn vị đã bố trí nhân lực tiếp nhận điều trị 11 bệnh nhân trong vụ lật xe khách. Hiện không có bệnh nhân nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, có trường hợp phải phẫu thuật cắt bàn tay, một bệnh nhân phải phẫu thuật cắt cẳng tay…


