Người dân phá kính cứu người trong xe khách bị lật

Sáng 19.8, thông tin từ UBND xã Krông Búk, Đắk Lắk (thuộc H.Krông Búk, Đắk Lắk cũ) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông lật xe khách khiến nhiều hành khách bị thương.

Người dân cùng cơ quan chức năng phá kính cứu người trong xe khách bị lật nghiêng ở Đắk Lắk ẢNH: T.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, xe khách mang BS 50H-550.xx lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Lắk đi Gia Lai.

Khi lưu thông qua địa bàn xã Krông Búk, xe khách bất ngờ lao xuống lề đường bên phải, nằm lật nghiêng, trên xe chở theo khoảng 46 người.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân cùng cơ quan chức năng tại địa phương đã dùng xà beng phá kính để đưa hành khách gặp nạn ra khỏi xe.

Vụ tai nạn khiến 3 người bị thương và được đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu. Nhiều hành khách bị xây xước nhẹ được đưa vào Trung tâm Y tế Krông Búk để sơ cứu.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.