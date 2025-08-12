Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phạm nhiều lỗi, tài xế và chủ xe khách bị xử phạt hơn 234 triệu đồng

Hữu Tú
Hữu Tú
12/08/2025 12:53 GMT+7

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản, xử phạt hành chính 234,5 triệu đồng đối với tài xế và chủ xe khách vì có nhiều lỗi vi phạm.

Ngày 12.8, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị vừa xử phạt hành chính đối với tài xế không có giấy phép lái xe, chở vượt số người quy định, và chủ xe khách vì có nhiều lỗi vi phạm.

'Dính' nhiều lỗi, tài xế và chủ xe khách ở Đắk Lắk bị xử phạt hơn 234 triệu đồng- Ảnh 1.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk xử phạt hành chính đối với tài xế và chủ xe khách vì vi phạm nhiều lỗi

ẢNH: CACC

Trước đó, vào lúc 16 giờ ngày 11.8, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, Đắk Lắk – thuộc H.Krông Búk, Đắk Lắk cũ) tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk đã dừng, kiểm tra xe khách BS 37F-004.68 do ông Hoàng Viết Hùng (40 tuổi, trú tại Nghệ An) điều khiển.

Quá trình kiểm tra, CSGT phát hiện xe khách chở quá số người quy định 67/46 người. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hùng không có giấy phép lái xe. Ông Hùng khai nhận, giấy phép lái xe của ông đang bị Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi tạm giữ.

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo đó, với các lỗi trên, tài xế bị xử phạt 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe; xử phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách.

Đồng thời, chủ xe khách bị xử phạt 58 triệu đồng đối với hành vi giao xe cho người không có giấy phép lái xe điều khiển phương tiện; xử phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách.

Tổng số tiền xử phạt đối với tài xế và chủ xe khách là 234,5 triệu đồng.

Điều chuyển công tác cán bộ CSGT có lời lẽ thiếu chuẩn mực ra khỏi lực lượng

Điều chuyển công tác cán bộ CSGT có lời lẽ thiếu chuẩn mực ra khỏi lực lượng

Công an tỉnh Đắk Lắk có quyết định điều chuyển công tác cán bộ CSGT ra khỏi lực lượng vì đã có lời lẽ thiếu chuẩn mực với người dân, để giáo dục, phòng ngừa chung.

