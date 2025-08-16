Xe khách tông xe container trên cao tốc, tài xế mắc kẹt trong cabin

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 sáng 16.8, xe khách giường nằm mang biển số 18B-024.xx (chưa rõ danh tính tài xế) di chuyển trên cao tốc đoạn Hàm Nghi - Vũng Áng theo hướng Bắc - Nam, khi đi qua địa phận thuộc P.Hà Huy Tập (tỉnh Hà Tĩnh) thì bị mất lái, đâm vào phần đuôi xe container mang biển số 86H-035.xx đang chạy phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: TÂN KỲ

Cú va chạm mạnh khiến xe khách giường nằm quay ngang đường, hư hỏng nặng phần đầu. Tài xế xe khách bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin. Xe container cũng bị hư hỏng phần đuôi.

Nhận tin báo, Cục CSGT (Bộ Công an) phối hợp với đơn vị vận hành cao tốc và các bên liên quan đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải cứu tài xế xe khách đưa đi cấp cứu, phân luồng giao thông.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có khá đông hành khách, rất may tất cả đều không bị thương và được nhà xe chuyển sang xe khác để tiếp tục hành trình.

Vụ tai nạn cũng khiến giao thông trên cao tốc đoạn qua P.Hà Huy Tập bị ách tắc cục bộ. Lực lượng chức năng sau đó đã huy động xe cẩu đến cứu hộ để phương tiện lưu thông bình thường từ 7 giờ cùng ngày.