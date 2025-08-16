Tài xế vi phạm nồng độ cồn lái ô tô ngược chiều trên cao tốc

Cục CSGT Bộ Công an tối 15.8 cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT) vừa lập biên bản tài xế vi phạm nồng độ cồn và chạy xe ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Thời điểm tài xế chạy xe ngược chiều trên cao tốc trời tối và có mưa ẢNH: CỤC CSGT

Trước đó, Đội 2 nhận được thông tin phản ánh từ người dân về việc khoảng 20 giờ 40 ngày 14.8, ô tô mang biển 30H-043.XX chạy ngược chiều ở làn tốc độ tối đa cho phép lên đến 120 km/giờ, tại Km47 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, hướng Hà Nội đi Hải Phòng. Ngay lập tức, Đội 2 đã triển khai lực lượng để ngăn chặn hành vi nguy hiểm này.

Làm việc với tài xế, Đội 2 xác định người cầm lái là Nguyễn H.A. Đáng chú ý, kết quả đo nồng độ cồn xác định H.A vi phạm ở mức 0,236 mg/lít khí thở. Người này thừa nhận do đi nhầm đường nên quay đầu đi ngược chiều, sau đó dừng tại làn khẩn cấp ở Km45 thì bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý.

Cục CSGT cho biết, Đội 2 đã lập biên bản với tài xế A. về 2 lỗi. Với lỗi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, tài xế này sẽ bị phạt từ 30 - 40 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Với lỗi điều khiển xe có nồng độ cồn (chưa vượt quá 0,25 mg/lít khí thở), người này sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Cục CSGT cho hay, tài xế A. lái xe trong tình trạng có cồn trong cơ thể, trời tối, mưa, tầm nhìn hạn chế, lại đi ngược chiều trên đường cao tốc ở làn có tốc độ tối đa lên tới 120 km/giờ, rất may mắn mới không gặp tai nạn.