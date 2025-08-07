Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phó giám đốc gây tai nạn, vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/08/2025 10:19 GMT+7

Một Phó giám đốc thuộc Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh được xác định vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao, gây ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên QL18, đoạn qua P.Hạ Long, gây xôn xao dư luận

Ngày 7.8, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh xác nhận, ông Lương Tiến Cường, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư (trực thuộc ban), có liên quan đến vụ tai nạn xảy ra vào chiều 6.8. 

Ông Cường thừa nhận có sử dụng rượu bia trước khi điều khiển phương tiện và gây ra va chạm.

Quảng Ninh: Phó giám đốc gây tai nạn, vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông

ẢNH: N.H

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 6.8, ô tô 5 chỗ BKS 14A-258.94 do ông Cường điều khiển bất ngờ đâm liên tiếp vào 3 ô tô và 1 xe máy đang lưu thông cùng chiều trên QL18. Túi khí của xe bung ra, may mắn không có thương vong về người, song các phương tiện khác bị hư hỏng.

Quảng Ninh: Phó giám đốc gây tai nạn, vi phạm nồng độ cồn ở mức rất cao - Ảnh 2.

Ông Cường cố thủ trong xe không hợp tác đo nồng độ cồn

ẢNH: N.H

Người dân tại hiện trường cho biết tài xế có biểu hiện say xỉn, nồng nặc mùi rượu bia

Đội CSGT số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Ninh) sau đó đã nhanh chóng có mặt để xử lý. Tuy nhiên, người điều khiển ô tô cố thủ trong xe, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn trong hơn 1 giờ, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Sau khi được thuyết phục, ông Cường đã chấp nhận đo nồng độ cồn và kết quả cho thấy vi phạm ở mức rất cao: 0,8mg/lít khí thở.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Ninh khẳng định, đơn vị đang chờ thông báo chính thức từ cơ quan công an để có biện pháp xử lý. Quan điểm của đơn vị là không bao che, nhất là người vi phạm là cán bộ, đảng viên.

