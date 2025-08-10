Cháy 3 căn nhà gỗ quý ở Hà Tĩnh, thiệt hại 6 tỉ đồng

Chiều 10.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Hữu Đồng, Chủ tịch UBND xã Hương Đô (tỉnh Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 3 căn nhà được làm từ gỗ quý của một hộ dân địa phương bị thiêu rụi, gây thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng.

3 căn nhà gỗ bị cháy, lửa bùng phát dữ dội ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, khoảng 11 giờ cùng ngày, người dân phát hiện 3 căn nhà gỗ rộng hàng trăm m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Trung (ngụ tại thôn Thái Yên, xã Hương Đô) bốc cháy dữ dội, lửa và khói bùng lên cao.

Lúc này, ông Trung và vợ ở trong nhà cũng đã phát hiện sự việc, nên phối hợp với người dân dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa, đồng thời báo cho lực lượng chức năng.

Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng và 3 căn nhà đều làm từ gỗ nên lửa bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động 2 xe cứu hỏa và nhiều cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập lửa.

Hỏa hoạn thiêu rụi gần như toàn bộ 3 căn nhà gỗ ẢNH: TÂN KỲ

Khoảng 1 tiếng sau, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn nhưng 3 căn nhà gỗ đã bị thiêu rụi gần như toàn bộ.

Theo lãnh đạo xã Hương Đô, ông Trung trước đây làm nghề buôn gỗ và có dựng 3 căn nhà bằng gỗ lim, dổi. Đây là loại gỗ quý và có giá trị kinh tế cao.

Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, 3 căn nhà bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại khoảng 6 tỉ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng công an điều tra, làm rõ.