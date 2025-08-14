Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Khởi tố người rút chìa khóa xe khách trên đường Vành đai 3

Trần Cường
14/08/2025 17:56 GMT+7

Làm việc với công an, ông Bùi Trường Sơn cho biết, do tài xế xe khách không nhường đường cho xe của mình thoát khỏi làn khẩn cấp trên đường Vành đai 3 (Hà Nội), nên đã bức xúc rút chìa khóa xe khách, dẫn tới nhiều người bị 'mắc kẹt' trên đường.

Sau hơn 1 tuần hoàn tất hồ sơ, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Bùi Trường Sơn (48 tuổi, quê Thanh Hóa), để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng. Ông Sơn là người đã có hành vi rút chìa khóa xe khách, khiến hàng chục người bị "mắc kẹt" trên đường Vành đai 3.

Khởi tố người rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3 - Ảnh 1.

Ông Bùi Trường Sơn tại cơ quan điều tra

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 4.8, anh N.M.T (34 tuổi, quê tại Quảng Ninh) lái xe khách mang biển số 29H-984.xx lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao, theo hướng từ Mai Dịch đi Pháp Vân.

Khi đi đến đoạn đối diện gần ngõ 124 Nguyễn Xiển (P.Thanh Liệt, Hà Nội), ông Sơn lái ô tô con nhãn hiệu Kia Carnival mang biển số 30M-258.xx đi song song trong làn dừng khẩn cấp.

Khi ông Sơn xin chuyển làn để thoát khỏi làn khẩn cấp, nhưng không được nhường đường, đã dừng xe rồi nhảy lên cabin xe khách cãi vã với anh T.

Khởi tố người rút chìa khóa xe khách trên Vành đai 3 - Ảnh 2.

Camera ghi lại thời điểm ông Sơn lên rút chìa khóa xe khách rồi bỏ đi

ẢNH: CÔNG AN HÀ NỘI

Chưa dừng lại, ông Sơn còn rút chìa khóa của xe khách rồi bỏ đi khiến khoảng 40 người trên xe khách, trong đó có cả trẻ em, "mắc kẹt" trên đường giữa thời tiết nắng nóng hơn 40 độ C.

Làm việc với công an, ông Sơn cho rằng, tài xế xe khách cố tình không hợp tác nhường đường nên đã bức xúc và có những hành động kể trên.

40 người 'mắc kẹt' trên Vành đai 3 vì xe khách bị rút chìa khóa

