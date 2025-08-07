Lập tổ công tác đặc biệt theo dõi tiến độ Vành đai 3 TP.HCM

Tổ công tác gồm 18 thành viên, do ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM làm tổ trưởng.

Dự án đường Vành đai 3 TP.HCM tại vị trí nút giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành đang gấp rút thi công hoàn thành ẢNH: M.Q

Theo quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, kịp thời nắm bắt đầy đủ các khó khăn, vướng mắc tiến độ, nguồn cấp vật liệu (cát, đá…) của dự án thành phần 1, 5 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP.HCM. Từ đó, tham mưu UBND TP giải quyết theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ và TP.HCM.

Định kỳ hằng tuần hoặc trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác có thể tổ chức kiểm tra công trường, tổ chức các cuộc họp để kịp thời tham mưu giải quyết các nội dung hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh. Thành viên của các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông - chủ đầu tư) có trách nhiệm định kỳ hằng tuần hoặc đột xuất, gửi báo cáo về Tổ công tác đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

Bên cạnh đó, Ban Giao thông cần chuẩn bị đầy đủ tài liệu, phương tiện và các nội dung khác cho các hoạt động của Tổ công tác, đảm bảo hiệu quả.

Theo tính toán của Ban Giao thông, để có thể thông xe phần lõi cao tốc (tuyến chính) của đường Vành đai 3 TP.HCM, sản lượng thi công phải đạt tối thiểu 70% giá trị hợp đồng. Đến nay, sản lượng thực hiện dự án đoạn qua TP.HCM (dự án thành phần 1) đối với 10 gói thầu xây lắp chính đã đạt khoảng 50%.

Các đơn vị thi công đang huy động toàn lực, tập trung xử lý đất yếu bằng vật liệu như cát, đá, phấn đấu hoàn thành trên 70% vào cuối năm 2025, nhằm đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật 32,6 km tuyến chính cao tốc. Trong đó có các điểm kết nối quan trọng như cầu Bình Gửi (Bình Dương - Củ Chi) và cầu kênh Thầy Thuốc (Bình Chánh - Long An).

Đối với các hạng mục phụ trợ như an toàn giao thông, tín hiệu, chiếu sáng..., Ban Giao thông cho biết sẽ triển khai từ tháng 10 để đảm bảo đồng bộ với tiến độ thông xe kỹ thuật tuyến chính. Ban Giao thông khẳng định, mục tiêu thông xe chính thức 14,7 km tuyến cao tốc trên địa bàn TP.Thủ Đức và thông xe kỹ thuật 32,6 km đoạn qua huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ) vào ngày 31.12.2025 là hoàn toàn khả thi.

Ngoài ra, đơn vị cũng sẽ tiếp tục đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng đến mục tiêu thông xe toàn tuyến Vành đai 3 TP.HCM, bao gồm cả tuyến song hành, vào ngày 30.4.2026 như kế hoạch đề ra.