Thời sự

Đà Nẵng: Truy đuổi ô tô thông chốt CSGT, phát hiện 2 người dương tính ma túy

Huy Đạt
Huy Đạt
19/08/2025 21:41 GMT+7

Ô tô 7 chỗ thông chốt CSGT ở TP.Đà Nẵng, khi truy đuổi qua nhiều tuyến phố, công an khống chế và phát hiện cả 2 người trên xe dương tính với ma túy.

Tối 19.8, Đội CSGT đường bộ số 1 Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết tổ công tác vừa truy đuổi, khống chế 2 người đi ô tô cố tình thông chốt kiểm tra.

Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 19.8, trong lúc tuần tra tại đường Nguyễn Tri Phương (TP.Đà Nẵng), lực lượng CSGT phát hiện ô tô 7 chỗ BS 43E - 018.xx có dấu hiệu nghi vấn.

Khi được yêu cầu dừng xe, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy qua nhiều tuyến phố, gây nguy hiểm cho người đi đường. Lực lượng CSGT truy đuổi, đến giao lộ Lê Duẩn - Điện Biên Phủ thì khống chế được phương tiện, đưa 2 người trên ô tô về trụ sở làm việc.

Đà Nẵng: Truy đuổi ô tô thông chốt CSGT, phát hiện 2 người dương tính ma túy- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng khống chế ô tô thông chốt CSGT trên đường phố, gây nguy hiểm cho các phương tiện khác

ẢNH: Đ.X

Qua kiểm tra, người cầm lái là V.T. (26 tuổi) chở theo T.C.C. (24 tuổi, cùng ở P.Thanh Khê). Và kết quả kiểm tra, cả hai dương tính với chất ma túy.

Kiểm tra ô tô, công an còn phát hiện bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Đà Nẵng: Truy đuổi ô tô thông chốt CSGT, phát hiện 2 người dương tính ma túy- Ảnh 2.

Qua kiểm tra, công an xác định 2 người trên ô tô dương tính với ma túy

ẢNH: Đ.X

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi “người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy”, tạm giữ phương tiện và bàn giao 2 người cho Công an P.Thanh Khê tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


