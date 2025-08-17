Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Triệt phá tụ điểm đánh bạc lớn ngụy trang trong gara ô tô

Huy Đạt
Huy Đạt
17/08/2025 17:01 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc tiền tỉ được ngụy trang trong gara ô tô, bắt quả tang nhiều con bạc đang sát phạt.

Ngày 17.8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc với quy mô lớn, ngụy trang tinh vi trong gara ô tô Hồng Hải (trên đường Tôn Đức Thắng, P.Hòa Khánh, TP.Đà Nẵng).

- Ảnh 1.

8 người bị bắt quả tang khi đang đánh bạc tại một gara ô tô trên địa bàn P.Hòa Khánh

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, tụ điểm đánh bạc nói trên do ông Phan Hữu Hải (49 tuổi, chủ gara ô tô Hồng Hải) cầm đầu. Để che mắt cơ quan chức năng, ông Hải lắp nhiều lớp cửa kiên cố, hệ thống camera giám sát, bố trí cảnh giới từ xa.

Phía trước gara vẫn hoạt động sửa chữa ô tô bình thường, trong khi phía sau cải tạo thành nhà 2 tầng, ngăn phòng khép kín làm sới bạc. Mỗi ngày, nơi đây lôi kéo hàng chục con bạc đến sát phạt, số tiền thắng thua từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng. Ông Hải trực tiếp điều hành và thu tiền “xâu”.

Lúc 16 giờ ngày 14.8, sau thời gian trinh sát, tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đột kích sới bạc, khống chế toàn bộ hệ thống cảnh giới và bắt quả tang 8 người đang đánh bạc.

Tại hiện trường có 2 sới bạc, 1 sới chơi “binh 13 cây” và “lắc hột xí ngầu”, sới còn lại chơi “phỏm”.

Tang vật thu giữ gồm hơn 216 triệu đồng, nhiều bộ bài, xúc xắc, điện thoại cùng 2 ô tô, 3 xe máy. Kiểm tra tài khoản cá nhân của những người đánh bạc cho thấy số tiền phục vụ cho hoạt động đánh bạc có thể lên đến hơn 1 tỉ đồng.

- Ảnh 2.

Công an TP.Đà Nẵng triệt phá tụ điểm cờ bạc quy mô lớn ngụy trang ở gara ô tô Hồng Hải

ẢNH: Đ.X

Công an TP.Đà Nẵng đang củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, truy bắt những người liên quan tụ điểm đánh bạc nói trên để xử lý nghiêm.

Khen thưởng Công an TP.HCM sau vụ triệt phá đường dây đánh bạc 20.000 tỉ đồng

Ngày 16.8, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an TP.HCM vì thành tích xuất sắc triệt phá đường dây cờ bạc qua mạng quy mô hơn 20.000 tỉ đồng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

