Khen thưởng Công an TP.HCM sau vụ triệt phá đường dây đánh bạc 20.000 tỉ đồng

Ngày 16.8, tại trụ sở Công an TP.HCM, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nổi bật là đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hơn 20.000 tỉ đồng vừa triệt phá, đã khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can.



Lãnh đạo TP.HCM, Công an TP.HCM chụp hình lưu niệm cùng các tập thể, cá nhân được khen thưởng ẢNH: THANH TUYỀN

Đến dự và trao khen thưởng có ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Phạm Thị Thanh Hiền, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Về phía Công an TP.HCM, tham dự có trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Trần Hồng Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM; cùng đại diện các sở, ban, ngành, Viện KSND TP.HCM và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM.

Đây là sự ghi nhận đặc biệt đối với chiến công của Công an TP.HCM trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8.1945 - 19.8.2025).

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo TP.HCM, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trân trọng ghi nhận và đánh giá cao thành tích xuất sắc của tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Được mong muốn Công an TP.HCM tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao ẢNH: THANH TUYỀN

Ông Nguyễn Văn Được biểu dương tinh thần mưu trí, nhạy bén, sự phối hợp chặt chẽ với Viện KSND TP.HCM đã giúp triệt phá thành công chuyên án lớn, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

"Thành tích này góp phần xây dựng TP.HCM an toàn, văn minh, nghĩa tình, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh và mong muốn cán bộ, chiến sĩ Công an TP.HCM tiếp tục phát huy kết quả đạt được, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TP.HCM, trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM và sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị.



Trung tướng Mai Hoàng khẳng định, thời gian tới, lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục quyết tâm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân.

Trung tướng Mai Hoàng phát biểu tại buổi trao khen thưởng ẢNH: THANH TUYỀN

Như Thanh Niên đã đưa tin, qua công tác nghiệp vụ, Công an TP.HCM phát hiện Nguyễn Tấn Nguyên (44 tuổi) và Nguyễn Thanh Nhã (44 tuổi) có dấu hiệu cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến quy mô lớn. Các đối tượng này đã câu kết với người nước ngoài, mua các tài khoản tổng từ những trang web cá độ quốc tế.

Sau đó, chúng chia nhỏ tài khoản thành nhiều cấp, phân phối cho hàng trăm đại lý cấp dưới để tổ chức cho hàng ngàn người chơi tham gia cá cược.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao thư biểu dương và tặng hoa chúc mừng các đơn vị Công an TP.HCM, Viện KSND TP.HCM ẢNH: THANH TUYỀN

Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động tinh vi, Ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Ngày 23.7.2025, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đã đồng loạt triển khai nhiều mũi tấn công tại nhiều tỉnh, thành phố, bắt giữ 139 nghi phạm.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chỉ trong hơn 7 tháng hoạt động (từ cuối tháng 12.2024 đến ngày 23.7.2025), đường dây do Nguyên và Nhã cầm đầu đã tổ chức đánh bạc với tổng số tiền giao dịch quy đổi tương đương hơn 20.000 tỉ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 84 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời, xử phạt hành chính 15 người khác có liên quan. Tang vật thu giữ gồm: 175 điện thoại di động, nhiều máy tính, gần 6,8 tỉ đồng tiền mặt, 56.000 USD cùng nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng khác.

Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc nói trên.