Công an TP.HCM bắt nghi phạm sát hại tài xế xe ôm công nghệ

Liên quan vụ tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm với vết thương cổ, ngày 16.8, Công an TP.HCM đã tạm giữ C.P.T (18 tuổi, ở tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ.

Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm nơi phát hiện tài xế xe công nghệ tử vong để điều tra ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 15.8, người dân sống ở hẻm 314 Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TP.HCM nghe tiếng la hét.

Kiểm tra, người dân phát hiện người đàn ông chạy xe ôm công nghệ đã tử vong, trên cổ có vết thương. Cạnh người đàn ông tử vong là chiếc xe máy. Nghi đây là vụ án mạng nên người dân đã báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra.

Bước đầu, người tử vong được xác định tên P. (46 tuổi). Sau vài giờ truy xét, lực lượng Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM đã xác định được nghi phạm gây án, bắt giữ đưa về làm rõ.

Theo người nhà của người tử vong, ông P. thuê trọ ở khu vực huyện Bình Chánh cũ và chạy xe ôm công nghệ. Ông P. chưa có vợ và con, thường chạy xe vào buổi tối vì thời tiết mát mẻ.

Vụ việc tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm 314 Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây đang được công an điều tra, làm rõ.