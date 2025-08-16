TP.HCM: Tài xế xe ôm công nghệ tử vong trong hẻm với vết thương cổ

Đến hơn 1 giờ ngày 16.8, Công an phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ) phối hợp Công an TP.HCM giải quyết xong hiện trường vụ người đàn ông lái xe ôm công nghệ tử vong trong con hẻm đường Huỳnh Thị Hai.

Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm nơi phát hiện người đàn ông tử vong ẢNH: CTV

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 15.8, người dân sống ở hẻm 314 Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM nghe tiếng la hét.

Kiểm tra, người dân phát hiện người đàn ông lái xe ôm công nghệ (ngoài 35 tuổi) đã tử vong, trên cổ có vết thương. Cạnh người đàn ông tử vong là chiếc xe máy. Nghi đây là vụ án mạng nên người dân đã báo công an.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh quanh khu vực để điều tra.

Rạng sáng cùng ngày, thi thể của người đàn ông lái xe ôm công nghệ được đưa về nhà xác phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân cũng như xác định danh tính người tử vong.