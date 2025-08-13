Người đàn ông mất liên lạc bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

Ngày 13.8, Công an phường Bình Tiên (quận 6 cũ), TP.HCM vừa phát thông báo đến công an 168 xã, phường cũng như Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM về việc anh Huỳnh Quốc Khánh (35 tuổi, quê Sóc Trăng cũ) mất liên lạc nhiều ngày, mặc dù gia đình tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa tìm thấy.

Anh Huỳnh Quốc Khánh mất liên lạc với gia đình sau khi ra khỏi nhà ẢNH: NGƯỜI NHÀ CUNG CẤP

Theo trình báo của gia đình, khi đi anh Khánh mặc áo thun màu xanh, quần jean dài màu xanh, chiều cao khoảng 1,7 m; người đậm (cân nặng khoảng 70 kg) tóc đen ngắn. Hiện anh Khánh đi đâu không rõ, gia đình không liên lạc được, Công an phường Bình Tiên đã thông báo cho PC02 và công an 168 phường, xã, đặc khu thuộc Công an TP.HCM biết để kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp trong việc tìm kiếm Khánh.

Khi có thông tin về anh Huỳnh Quốc Khánh thì thông báo cho cơ quan Công an phường Bình Tiên (số điện thoại 02839671001).

Người đàn ông mất liên lạc bí ẩn sau khi rời khỏi nhà

Cùng ngày, trao đổi với Báo Thanh Niên, bà Trần Thị Vui (57 tuổi, ở tỉnh Sóc Trăng cũ) - mẹ ruột Khánh cho biết, con mình sinh sống tại địa chỉ 10/59 Mai Xuân Thưởng, phường Bình Tiên, TP.HCM. Trước khi mất liên lạc, Khánh làm việc và buôn bán cùng người quen ở gần Chợ Kim Biên (TP.HCM) để phụ giúp gia đình. Ngày 28.7, Khánh ra khỏi nhà và mất liên lạc cho đến nay.

Qua trích xuất camera an ninh nhà dân ghi lại cho thấy, ngày 28.7, Khánh đi làm về, sau đó bắt một xe ôm công nghệ rời khỏi nơi ở. Kể từ thời điểm đó, gia đình không thể liên hệ được với anh.

"Khi ra khỏi chỗ ở, tối đến Khánh có nhắn tin về cho đứa em căn dặn khóa cửa nhà, rồi mất liên lạc tới nay, không liên lạc gì nữa", bà Vui nói. Theo gia đình, Khánh là người sống hiền lành, không có mâu thuẫn với ai. Gần nửa tháng qua, người thân đã tổ chức tìm kiếm, liên lạc qua nhiều kênh nhưng chưa có thông tin.