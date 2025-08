Liên quan đến vụ việc một nam thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ đập vỡ kính xe tải được lan truyền trên mạng xã hội, ngày 4.8.2025, thông tin từ Công an xã Xuân Thới Sơn tại TP.HCM cho biết cơ quan này vẫn đang lập hồ sơ, xử lý đối với nam thanh niên 27 tuổi (ở xã Bà Điểm, TP.HCM) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Đây là người đã chặn xe tải trên đường Lê Quang Đạo, sau đó dùng gậy sắt đập vỡ kính chiếu hậu xe này.

Nam thanh niên mặc đồ xe ôm công nghệ đập kính xe tải khai gì?

Tại cơ quan công an, bước đầu, nam thanh niên khai trưa 1.8, tài xế xe tải 29 tuổi (ở TP.HCM) cùng phụ xe là một thanh niên 24 tuổi lái xe tải đi trên đường Lê Quang Đạo, hướng từ Tây Ninh về TP.HCM. Khi đến gần giao lộ với đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Sơn, do tránh né một taxi công nghệ, xe tải do tài xế 29 tuổi lái lấn sang làn xe máy, suýt va chạm.

Lái xe tải làm việc với cơ quan chức năng ẢNH: PC08 CUNG CẤP

Người lái xe máy sau đó dừng xe, đi bộ đến chặn đầu xe tải. Giữa hai bên xảy ra cự cãi, xô xát bằng tay không.