Thời sự Pháp luật

Nhóm nghi phạm nhỏ tuổi, bỏ học gây 9 vụ trộm xe máy trong nửa tháng

Huy Đạt
Huy Đạt
14/08/2025 14:54 GMT+7

Chỉ trong vòng nửa tháng, một nhóm 7 nghi phạm bỏ học, dưới 18 tuổi, lang thang khắp TP.Đà Nẵng thực hiện liên tiếp 9 vụ trộm cắp xe máy.

Ngày 14.8, Công an P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phối hợp lực lượng an ninh cơ sở bắt quả tang 2 nghi phạm khi đang trộm xe máy tại một khu chung cư trên địa bàn, đồng thời làm rõ 5 đồng phạm khác, thu giữ tổng cộng 9 xe máy tang vật.

Nhóm nghi phạm nhỏ tuổi bỏ học gây 9 vụ trộm xe máy trong nửa tháng- Ảnh 1.

7 nghi phạm nhỏ tuổi gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy ở TP.Đà Nẵng

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, từ đầu tháng 8.2025, trên địa bàn P.Hải Vân liên tiếp xảy ra nhiều vụ mất xe máy, đặc biệt tập trung ở khu vực chung cư. Công an phường triển khai kế hoạch mật phục, truy xét và xác định nhóm 7 nghi phạm lợi dụng sơ hở của người dân vào ban đêm (từ 23 giờ đến 4 giờ sáng hôm sau) để trộm xe máy mang đi tiêu thụ. 

Nhóm nghi phạm nhỏ tuổi bỏ học gây 9 vụ trộm xe máy trong nửa tháng- Ảnh 2.

Các nghi phạm bỏ học, sống lang thang... cùng nhau trộm cắp xe máy

ẢNH: Đ.X

Đêm 12.8, lực lượng chức năng bắt quả tang N.P.N. (16 tuổi, P.Hòa Cường) và P.T.P (15 tuổi, P.Hòa Khánh) đang trộm 1 xe máy trên địa bàn. 

Mở rộng điều tra, công an mời làm việc 5 nghi phạm khác gồm T.D.A. (16 tuổi, P.Sơn Trà), L.T.B.T. (17 tuổi) và N.T.L.T. (16 tuổi, cùng P.Hải Vân), N.N.B.N. (15 tuổi, P.Thanh Khê) và N.T.B.T. (16 tuổi, Bà Nà). 

Nhóm nghi phạm nhỏ tuổi bỏ học gây 9 vụ trộm xe máy trong nửa tháng- Ảnh 3.

Nhóm trộm khai quen biết nhau qua mạng xã hội

ẢNH: Đ.X.

Các nghi phạm khai nhận từ đầu tháng 8 đến khi bị bắt đã thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy, sau đó tập kết tại khu vực bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (P.Hải Vân) để tìm nơi tiêu thụ. 

Nhóm này khai đều đã bỏ học, quen biết nhau qua mạng xã hội và thường xuyên lang thang, không có nơi ở cố định. 

Hiện Công an P.Hải Vân đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra khu vực 2, Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục mở rộng vụ 7 nghi phạm trộm xe máy. 

