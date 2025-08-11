Giữ vững an ninh để Huế xứng đáng kinh đô xưa, đô thị di sản ngày nay

Chiều 11.8, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Huế tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19.8.1945 - 19.8.2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19.8.2005 - 19.8.2025). Tham dự có đại diện Bộ Công an, lãnh đạo TP.Huế, các sở, ban, ngành; Ban giám đốc Công an TP.Huế; nguyên lãnh đạo công an thành phố qua các thời kỳ, Hội Cựu Công an nhân dân thành phố, Anh hùng LLVT nhân dân, thân nhân gia đình liệt sĩ và đông đảo cán bộ, chiến sĩ.



Buổi lễ mở màn với những tiết mục nghệ thuật hoành tráng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Với những đóng góp to lớn suốt 80 năm, Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Công an TP.Huế những danh hiệu cao quý.

Năm 1950, Bác Hồ tặng chiếc áo bông cho Ban điệp báo Ty Công an Thừa Thiên - đơn vị lập nhiều chiến công xuất sắc trong phong trào thi đua "Giết giặc lập công" (tên gọi lúc mới thành lập của Công an TP.Huế).

Công an TP.Huế được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 2 Huân chương Hồ Chí Minh; 3 Huân chương Quân công và hàng trăm huân chương các loại.

Có 15 đơn vị, 29 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, trong đó có 2 đơn vị được phong tặng danh hiệu này trong thời kỳ đổi mới.

Trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, Công an TP.Huế nhiều năm liên tục được Chính phủ, Bộ Công an, UBND thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc. Đảng bộ Công an thành phố liên tục được Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá là Đảng bộ vững mạnh tiêu biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế (cũ), Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP.Huế, đại diện các cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân phát biểu trong buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Tôi và nhiều đồng chí cùng thế hệ đã từng sống, chiến đấu trong khói lửa chiến tranh, giữa muôn vàn gian khổ mà hào hùng... Những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta đang sống hôm nay chính là hiện thân của sự hy sinh bằng máu xương, mồ hôi, nước mắt của biết bao thế hệ cha anh đi trước đã ngã xuống", thiếu tướng Nguyễn Thanh Toàn xúc động.

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Thành ủy Huế, đại diện lãnh đạo thành phố tặng Công an TP.Huế bức trướng với dòng chữ "Phát huy truyền thống anh hùng, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới".

7 tập thể, 11 cá nhân của Công an TP.Huế nhận bằng khen của Bộ Công an và của Chủ tịch UBND TP.Huế

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Giữ trọn một lời thề son sắc "còn Đảng thì còn mình"

Cũng tại lễ kỷ niệm, Công an TP.Huế có 7 tập thể, 11 cá nhân nhận bằng khen của Bộ Công an và của Chủ tịch UBND TP.Huế.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP.Huế, khẳng định lực lượng Công an TP.Huế rất tự hào khi được kế thừa và tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước; không quản ngại hy sinh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và giữ trọn lời thề son sắc "còn Đảng thì còn mình", vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP.Huế, phát biểu tại buổi lễ ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Phát huy truyền thống anh hùng của các thế hệ, với phương châm 'đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển', lực lượng Công an TP.Huế sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo động lực và nền tảng cho TP.Huế phát triển, xứng đáng là kinh đô xưa và là đô thị di sản của nước Việt Nam trong thời kỳ hội nhập", thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn nói.

