Công an thông tin việc bắt giam Admin nhóm 'Luật giao thông và An toàn giao thông'

Ngày 11.8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin chi tiết về việc khởi tố, bắt tạm giam đối với quản trị viên nhóm Facebook "Luật giao thông và An toàn giao thông".

Theo đó, bị can Trần Ngọc Bình (40 tuổi, trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ), quản trị viên nhóm Facebook nêu trên, và Nguyễn Quang Mạnh (25 tuổi, trú xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) cùng bị điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2 bị can Trần Ngọc Bình (trái) và Nguyễn Quang Mạnh tại cơ quan công an ẢNH: CACC

Quay phim CSGT để tạo thanh thế, "bảo kê" xe vi phạm

"Luật giao thông và An toàn giao thông" là một hội nhóm trên mạng xã hội Facebook, chuyên trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến giao thông, có lượng thành viên theo dõi lớn.

Lợi dụng vai trò quản trị và thành viên nhóm, 2 bị can Bình và Mạnh thường xuyên quay video, chụp ảnh quá trình tuần tra, kiểm soát của lực lượng CSGT.

Các bị can sau đó đăng tải lên không gian mạng nhằm gây nhũng nhiễu, sai lệch nhận thức của người dân về việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng chức năng.

Đặc biệt, nhắm vào tâm lý sợ bị cơ quan chức năng xử lý của các chủ xe, nhóm này đưa ra thông tin gian dối có "mối quan hệ thân thiết" với lực lượng chức năng, có khả năng "can thiệp", "bảo kê" phương tiện vi phạm.

Bị can Bình và Mạnh bàn nhau thu tiền "bao luật" với mức 300.000 đồng/xe/ngày hoặc 3 triệu đồng/xe/tháng, tùy từng trường hợp cụ thể.

Một số mẫu logo nhóm bị can cung cấp cho các chủ xe sau khi thu tiền "bảo kê" ẢNH: CACC

Sau khi nộp tiền, chủ xe sẽ được cung cấp logo mang tên "Trần Bình" gắn đèn LED hoặc logo tròn tên "BG19", " Luật giao thông &ATGT" để dán lên phương tiện.

Bình giới thiệu rằng, những logo này nhằm tạo dấu hiệu nhận biết và tránh bị cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Kết quả xác minh cho thấy, từ đầu năm 2025 đến nay, 2 bị can do Bình cầm đầu đã nhận tiền "bao luật" của nhiều cá nhân trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

"Đối tượng lộng hành trong thời gian dài"

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho hay, các bị can trong vụ án nêu trên sử dụng các thủ đoạn "gian xảo, tinh vi" để thực hiện hành vi phạm tội.

Nhóm đối tượng lợi dụng những hình ảnh "mang tính chất con người", ví dụ lực lượng CSGT làm việc ban đêm, mệt mỏi, nên không tránh khỏi đôi khi có những động tác không đúng điều lệnh.

Các bị can sẽ quay phim từ xa, phát tán hình ảnh, mục đích để gây áp lực xử lý kỷ luật, thậm chí đe dọa cán bộ.

"Không chỉ với tỉnh Phú Thọ, các đối tượng quay phim với cả lực lượng CSGT của các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, kể cả cán bộ của Cục CSGT trên các tuyến cao tốc", ông Tuấn thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ẢNH: CACC

Sau khi đăng tải lên nhóm Facebook để tạo ảnh hưởng của cá nhân, các bị can gọi điện, can thiệp tới lực lượng chức năng nhằm "bảo kê" cho xe quá tải, quá khổ chạy qua các địa bàn Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phú…

Nắm bắt được thủ đoạn trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời xin ý kiến Bộ Công an chủ trương triệt phá.

Vẫn theo Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, khi lực lượng chức năng mở chuyên án đấu tranh, rất nhiều chủ xe, doanh nghiệp đã làm đơn tố cáo đối với nhóm bị can.

Tại thời điểm khám xét, công an còn phát hiện có rất nhiều lá đơn viết sẵn, chứa nội dung tố cáo, nơi gửi là các cơ quan báo chí, thanh tra, kiểm tra và lãnh đạo Đảng, Nhà nước…

"Đối tượng đã lộng hành trong một thời gian dài. Sau khi bắt giữ 2 bị can, số lượng xe quá tải quá khổ do nhóm này "bảo kê" đến nay đã sạch bách", thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn nhận định.

Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết thêm, cùng với việc điều tra hành vi phạm tội của các bị can, đơn vị sẽ làm rõ trách nhiệm với những cán bộ chưa làm tròn trách nhiệm, vì nể nang hoặc lý do nào đó mà chịu sự tác động của các đối tượng.