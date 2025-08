Công an tỉnh Phú Thọ ra quân trấn áp trộm cướp, xử lý nồng độ cồn

Sáng 1.8, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2.9 và 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân.

Đại tá Trương Quang Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ẢNH: CACC

Đợt cao điểm được thực hiện kể từ hôm nay, kéo dài đến 15.9.

Công an tỉnh sẽ tập trung tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp mạnh, xử lý nghiêm các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; tập trung vào các tuyến, địa bàn, ổ nhóm tội phạm trọng điểm, phức tạp.





Lực lượng công an sẽ xử lý nghiêm các loại tội phạm về an ninh trật tự cũng như các hành vi vi phạm giao thông ẢNH: CACC

Đồng thời, đấu tranh, xử lý nghiêm tội phạm gây rối trật tự công cộng; cố ý gây thương tích; chống người thi hành công vụ; tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan thanh, thiếu niên; trộm cắp, cướp, cướp giật; cưỡng đoạt tài sản; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm liên quan "tín dụng đen"; tội phạm cờ bạc, ma tuý, tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Công an tỉnh Phú Thọ cũng sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, hành vi tụ tập, lạng lách, đánh võng, gây rối an ninh, trật tự.

Công an tỉnh Phú Thọ sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các tuyến, địa bàn, ổ nhóm tội phạm trọng điểm, phức tạp ẢNH: CACC

Tại buổi lễ, đại tá Trương Quang Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, yêu cầu trưởng các đơn vị trong toàn lực lượng công an tỉnh cần tăng cường đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ trong đợt cao điểm.

Tập trung cao độ lực lượng, phương tiện phục vụ tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự; đồng thời tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân.

"Quá trình thực hiện cao điểm phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và lực lượng làm nhiệm vụ trong mọi tình huống", Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ lưu ý.