Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Paynet Coin, thu giữ 800 tỉ đồng tiền mặt

Sáng 11.8, trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế (PC04, Công an tỉnh Phú Thọ), cho biết lực lượng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo liên quan đến tiền ảo, có quy mô cực lớn.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi: vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp, sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ ẢNH: PHÚC BÌNH

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, PA04 phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP.HCM.

Nhóm này sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp, trả "hoa hồng" cho người giới thiệu, dùng tiền của người sau để trả cho người trước…

Cách đây 1 tháng, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp cùng các cục nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Hà Nội và TP.HCM.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynet coin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5 - 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.

Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD Mỹ hoặc VND.

Ngoài ra, nhóm này còn đưa thông tin gian dối với những người điều hành và tham gia sàn tiền ảo này là sàn giao dịch đã được đăng ký tại Mỹ và đồng tiền mã hóa này có thể đăng ký mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn nhưng không có đại lý bán vé máy bay, khách sạn nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền mã hóa PAYN.

Để phát triển hệ thống, lôi kéo người tham gia mua đồng PAYN, Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (42 tuổi, trú tại TP.HCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư.

Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỉ USD.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn cung cấp thông tin tới báo chí ẢNH: PHÚC BÌNH

Thu giữ khoảng 800 tỉ đồng tiền mặt

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết thêm, đây là vụ án lừa đảo liên quan đến tiền ảo có quy mô lớn nhất cả nước.

Không giống với nhiều vụ án chỉ "đánh khúc giữa", ở vụ án này, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị liên quan đã triệt phá một cách triệt để, xử lý từ đối tượng cầm đầu cho đến người có vai trò thấp nhất.

Đặc biệt, số tài sản bị thu giữ trong vụ án rất lớn, lên tới cả ngàn tỉ đồng. Trong đó, riêng tiền mặt thu giữ khoảng 800 tỉ đồng, ngoài ra là bất động sản và nhiều tài sản giá trị khác. "Chúng tôi sẽ phối hợp để trả lại cho các bị hại", Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thông tin.

Công an tỉnh Phú Thọ cho hay đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan; đồng thời, kêu gọi các đối tượng ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Công an cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời gọi đầu tư tiền ảo, kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.