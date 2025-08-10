Người phụ nữ ở Hà Nội được tội phạm chuyển 18 triệu đồng chơi thử tiền ảo

Theo Công an Hà Nội, thời gian qua, nhiều sàn tiền ảo được giới thiệu là dự án với lãi suất cao, nhưng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo. Để lôi kéo các nạn nhân tham gia, tội phạm sẵn sàng gửi tặng tiền cho đầu tư. Nhiều người do hám lời đã sập bẫy khi tham gia đầu tư vào những sàn này.



Công an Hà Nội đề nghị người dân tuyệt đối thận trọng khi tham gia đầu tư tiền ảo qua các sàn không minh bạch ẢNH: T.N

Công an Hà Nội cho hay, mới đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an Hà Nội nhận trình báo của bà D. (45 tuổi, trú Hà Nội) về việc bị lừa gần 700 triệu đồng khi tham gia đầu tư tiền ảo.

Theo trình báo, ngày 21.7, bà D. được một người quen qua mạng xã hội rủ đầu tư tiền ảo qua ứng dụng Koi Global. Người này chủ động chuyển cho bà D. 18 triệu đồng để mời chơi thử.

Do tin tưởng, bà D. đã nạp 60 triệu đồng vào tài khoản trên ứng dụng Koi Global và rút được 1,5 triệu đồng tiền lãi. Thấy dễ kiếm tiền, bà D. tiếp tục thực hiện thêm 5 lần nạp tiền với tổng số tiền đầu tư lên đến 350 triệu đồng.

Sau đó, đối tượng giới thiệu nâng cấp tài khoản lên tài khoản VIP 1 với mức giá 30.000 USDT (một loại tiền mã hóa, 1 USDT tương đương 1 USD). Bà D. đã nạp thêm 280 triệu đồng nhưng vẫn chưa đủ số tiền đối tượng yêu cầu để nâng lên hạng VIP 1.

Lúc này, đối tượng liên tục đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải chuyển đủ tiền. Biết bị lừa, bà D. đã đến công an trình báo.

Phương thức lừa đảo như với trường hợp bà D. rất phổ biến và dễ nhận diện, song bà D. vẫn bị mất gần 700 triệu đồng.

Công an Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò online và lời mời kết bạn từ các đối tượng lạ qua mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò online.

Đặc biệt, không nên tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền ảo; nhất là các sàn quảng cáo, hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc cơ hội đầu tư hấp dẫn để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Công an Hà Nội cho hay, việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nhà đầu tư do các sàn tiền ảo chưa có đại diện pháp luật tại Việt Nam và tiền ảo cũng chưa được pháp luật Việt Nam công nhận.