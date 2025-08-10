Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tạm giữ người đàn ông lừa đảo gần 1 tỉ đồng bằng chiêu 'chạy sổ đỏ'

Huy Đạt
Huy Đạt
10/08/2025 18:11 GMT+7

Công an TP.Đà Nẵng tạm giữ Nguyễn Viết Đông, vì lừa đảo gần 1 tỉ đồng bằng chiêu 'chạy' thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ngày 10.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Đông (42 tuổi, trú P.Hội An Tây, TP.Đà Nẵng), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Ảnh 1.

Nguyễn Viết Đông tại cơ quan công an

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, Đông biết bà L.T.H (61 tuổi) có nhu cầu làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại TX.Điện Bàn (Quảng Nam cũ). Từ tháng 12.2022 đến tháng 5.2025, Đông nhiều lần nói bà H. đưa tiền “để lo thủ tục” và rồi chiếm đoạt tổng cộng hơn 979 triệu đồng.

Trên thực tế, Đông hoàn toàn không có khả năng thực hiện như cam kết, sau đó Đông bỏ đi khỏi địa phương và tiêu xài hết số tiền trên.

- Ảnh 2.

Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự Nguyễn Viết Đông để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: Đ.X

Tại cơ quan công an, Đông đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với thủ đoạn mạo nhận “quen biết” để làm nhanh giấy tờ nhà đất; tuyệt đối không giao tiền cho cá nhân không có thẩm quyền, tránh rơi vào bẫy lừa đảo.

Khám phá thêm chủ đề

