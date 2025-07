Giả danh ‘cò’ sổ đỏ, lừa đảo gần 350 triệu đồng

Ngày 23.7, Công an TP.Đà Nẵng, cho biết vừa bắt tạm giam Bùi Thị Thanh Thúy (36 tuổi, trú P.An Khê, TP.Đà Nẵng) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 3.2022 đến tháng 1.2025, Thúy nhiều lần đưa ra thông tin gian dối rằng có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ - PV) cho vợ chồng ông Nguyễn Đăng T. và bà Võ Thị L. (trú xã Thượng Đức, TP.Đà Nẵng). Tin tưởng, 2 nạn nhân đã chuyển cho Thúy gần 347 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Bùi Thị Thanh Thúy ẢNH: Đ.X

Để tạo lòng tin, Thúy đã gửi qua Zalo các hình ảnh giả mạo như "phiếu tiếp nhận hồ sơ" và "sổ đỏ" mang tên vợ chồng ông T., bà L. Tuy nhiên, khi được yêu cầu giao sổ đỏ bản gốc, Thúy liên tục trì hoãn và trốn tránh, cắt liên lạc.

Nghi ngờ bị lừa đảo, các nạn nhân liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đại Lộc và tỉnh Quảng Nam (cũ) thì được xác nhận không có bất kỳ hồ sơ nào mang tên họ. Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) sau đó vào cuộc và khởi tố vụ án từ ngày 4.6.2025. Tuy nhiên, Thúy đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 21.7, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Công an P.An Khê đã bắt giữ được Thúy khi đang lẩn trốn tại địa bàn. Vụ việc đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.