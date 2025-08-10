Đà Nẵng: Tạm giữ 5 nghi phạm chiếm tài khoản Facebook, lừa đảo hơn 10 tỉ đồng

Ngày 10.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự 5 nghi phạm, cùng trú tỉnh Quảng Trị, để điều tra hành vi xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các nghi phạm gồm: Võ Văn Nhật Quang (26 tuổi, cầm đầu), Võ Nguyễn Hoàng Thông (27 tuổi), Võ Văn Tường (27 tuổi), Võ Hoàng Việt Hưng (34 tuổi) và Võ Văn Quang (22 tuổi).

Công an lấy lời khai đối với nghi phạm trong nhóm lừa đảo ẢNH: Đ.X

Theo điều tra, từ tháng 12.2024 đến khi bị bắt, nhóm này đã xâm nhập trái phép hơn 70 tài khoản Facebook, lừa đảo chiếm đoạt khoảng 10 tỉ đồng.

Cụ thể, Quang và đồng phạm giả mạo tài khoản Facebook bán trái cây uy tín tại Hàn Quốc để kết bạn, lấy số điện thoại người mua, đăng ký WhatsApp và lừa nạn nhân cung cấp mã OTP.

Tang vật cơ quan công an thu giữ trong vụ án ẢNH: Đ.X

Sau đó, nhóm của Quang đã chiếm quyền truy cập Facebook qua chức năng quên mật khẩu, giả danh chủ tài khoản nhắn tin lừa đảo các nạn nhân chuyển tiền.

Công an TP.Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp số điện thoại, mã OTP hay thông tin cá nhân cho người lạ; khi nhận tin nhắn vay mượn, yêu cầu chuyển tiền từ người quen cần xác minh qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp để tránh bị lừa đảo.