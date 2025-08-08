Thuê máy ảnh rồi đem bán, bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn

Ngày 8.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng (khu vực 2) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và áp giải bị can Lê Nguyễn Kỳ Vĩ (27 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) từ TP.HCM về TP.Đà Nẵng, để tiếp tục điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Lê Nguyễn Kỳ Vĩ ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, tháng 2.2025, Vĩ đến TP.Đà Nẵng du lịch và có nhu cầu chụp ảnh. Trong 2 ngày 23 - 24.2, Vĩ đã liên hệ thuê của anh T. (trú TP.Đà Nẵng) một bộ thiết bị máy ảnh gồm thân máy Sony A7 Mark III, ống kính Sony 70-200 F2.8 GM và ống kính Sony 85 GM F1.4.

Lê Nguyễn Kỳ Vĩ bị áp giải từ TP.HCM về TP.Đà Nẵng để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ẢNH: Đ.X

Ban đầu, Vĩ đặt cọc 4,5 triệu đồng. Khi hết thời hạn thuê, Vĩ xin thuê thêm ngày nhưng chỉ được gia hạn 3 ngày.

Trong thời gian sử dụng máy ảnh, Vĩ nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Vĩ mang toàn bộ thiết bị máy ảnh thuê từ TP.Đà Nẵng ra Hà Nội để bán lại cho một người không rõ lai lịch với giá 40 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài.

Sau khi bán các thiết bị, Vĩ lẩn trốn nhiều tháng tại TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đà Nẵng đã xác minh, truy tìm và bắt giữ Vĩ, áp giải về TP.Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.