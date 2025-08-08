Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thuê máy ảnh rồi đem bán, bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn

Huy Đạt
Huy Đạt
08/08/2025 10:31 GMT+7

Thuê máy ảnh ở TP.Đà Nẵng rồi mang ra Hà Nội bán, Lê Nguyễn Kỳ Vĩ bị bắt tại TP.HCM sau nhiều tháng lẩn trốn.

Ngày 8.8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng (khu vực 2) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam và áp giải bị can Lê Nguyễn Kỳ Vĩ (27 tuổi, quê tỉnh Gia Lai) từ TP.HCM về TP.Đà Nẵng, để tiếp tục điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thuê máy ảnh rồi 'lặn mất tăm', nam du khách bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn - Ảnh 1.

Bị can Lê Nguyễn Kỳ Vĩ

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, tháng 2.2025, Vĩ đến TP.Đà Nẵng du lịch và có nhu cầu chụp ảnh. Trong 2 ngày 23 - 24.2, Vĩ đã liên hệ thuê của anh T. (trú TP.Đà Nẵng) một bộ thiết bị máy ảnh gồm thân máy Sony A7 Mark III, ống kính Sony 70-200 F2.8 GM và ống kính Sony 85 GM F1.4.

Thuê máy ảnh rồi 'lặn mất tăm', nam du khách bị bắt sau nhiều tháng lẩn trốn - Ảnh 2.

Lê Nguyễn Kỳ Vĩ bị áp giải từ TP.HCM về TP.Đà Nẵng để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

ẢNH: Đ.X

Ban đầu, Vĩ đặt cọc 4,5 triệu đồng. Khi hết thời hạn thuê, Vĩ xin thuê thêm ngày nhưng chỉ được gia hạn 3 ngày.

Trong thời gian sử dụng máy ảnh, Vĩ nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản. Vĩ mang toàn bộ thiết bị máy ảnh thuê từ TP.Đà Nẵng ra Hà Nội để bán lại cho một người không rõ lai lịch với giá 40 triệu đồng, lấy tiền tiêu xài.

Sau khi bán các thiết bị, Vĩ lẩn trốn nhiều tháng tại TP.HCM. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TP.Đà Nẵng đã xác minh, truy tìm và bắt giữ Vĩ, áp giải về TP.Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Giả danh công an ra oai 'điều tiết Grab' tại sân bay Đà Nẵng

Giả danh công an ra oai 'điều tiết Grab' tại sân bay Đà Nẵng

Nam thanh niên mặc trang phục công an, đứng điều tiết xe Grab tại sân bay Đà Nẵng, bị phát hiện là giả danh công an, có biểu hiện tâm lý bất thường.

Đà Nẵng: Giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt cả trăm triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

máy ảnh Đà Nẵng lừa đảo bắt tạm giam công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận