Bác sĩ dỏm 'vẽ bệnh' dọa bệnh nhân để moi tiền: Xử phạt thêm nhiều sai phạm

Ngày 6.8, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng (địa chỉ trụ sở chính tại 180 Trần Phú, P.Phước Ninh cũ - nay là P.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) do bà Nông Thị Thu làm giám đốc, vì có nhiều hành vi sai phạm về môi trường và an toàn thực phẩm.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 27.6, đoàn kiểm tra do Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an TP.Đà Nẵng chủ trì phối hợp Sở Y tế và các cơ quan khác, kiểm tra tại Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng (thuộc Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng).

Qua kiểm tra, công ty trên đã có 6 hành vi vi phạm quy định pháp luật về môi trường và an toàn thực phẩm.

Ngoài sai phạm trong khám chữa bệnh dẫn đến bị khởi tố, Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng còn bị xử phạt hành chính vì có nhiều vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm ẢNH: HOÀNG SƠN

Cụ thể, phòng khám này không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ cam kết hoặc phương án thu gom, quản lý và xử lý chất thải trong đăng ký môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định; bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định; không lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định; không bảo đảm ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến trong bố trí bếp ăn; không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng quyết định xử tổng cộng 148,5 triệu đồng đối với các hành vi trên. Trong đó, xử phạt nặng nhất số tiền 90 triệu đồng đối với hành vi vi phạm bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng buộc Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm do hành vi vi phạm gây ra.

Chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng của hơn 80 bị hại

Vào ngày 4.8 vừa qua, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng", bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và thưởng nóng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong thời gian qua.

Trong đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng được khen thưởng vì đã phối hợp điều tra, khởi tố 7 bị can là quản lý, nhân viên Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, "vẽ bệnh, moi tiền", chiếm đoạt gần 1,3 tỉ đồng của hơn 80 bị hại.

Trước đó, vào tối 15.7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố vụ án Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng để bác sĩ dỏm hù dọa, "chặt chém" bệnh nhân.

7 bị can là các quản lý và nhân viên, gồm: Trương Thị Hạ Liên (49 tuổi, ở P.Thanh Khê), Trương Thị Kim Lụa (30 tuổi, ở P.Hòa Xuân), Võ Thành Trung (32 tuổi, ở P.Liên Chiểu), Bùi Thị Thuận (31 tuổi, ở P.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng), Nguyễn Thị Mỵ (40 tuổi, ở P.Kim Liên), Nguyễn Kim Hoàng Yến (45 tuổi, ở P.Đan Phượng, cùng TP.Hà Nội), Lê Thị Nhung (32 tuổi, ở xã Thọ Lộc, Thanh Hóa).

Theo điều tra, Phòng khám đa khoa quốc tế Đà Nẵng hoạt động với pháp nhân là Công ty CP Bệnh viện đa khoa quốc tế Đà Nẵng, ngành nghề kinh doanh phòng khám đa khoa chuyên tiếp nhận các bệnh về nam khoa, phụ khoa như cắt bao quy đầu, "yếu sinh lý", bệnh lây qua đường tình dục, phá thai…

Cơ quan điều tra tống đạt lệnh khởi tố bị can ẢNH: NGUYỄN TÚ

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng phát hiện phòng khám tuyển dụng một số bác sĩ nhưng chỉ đăng ký trên giấy tờ. Các bác sĩ này có giấy phép đủ điều kiện hành nghề nhưng hiếm khi có mặt tại cơ sở, không trực tiếp khám, điều trị. Phòng khám tuyển dụng số nhân viên ngoài nhưng không có chứng chỉ, bằng cấp về y tế theo quy định để giả làm bác sĩ.

Các bác sĩ dỏm này trực tiếp thăm khám, ra y lệnh cho bệnh nhân. Cá biệt, có nhân viên chưa học hết lớp 12 nhưng phòng khám vẫn tổ chức nhóm bác sĩ giả này hoạt động không khác gì cơ sở y tế thực thụ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng xác định, phòng khám đã sử dụng các thủ đoạn như yêu cầu bác sĩ giả trực tiếp khám phụ khoa, nam khoa, phá thai, tư vấn theo hướng "vẽ" bệnh, gây đau đớn nhằm "chặt chém" bệnh nhân, kê giá dịch vụ cao…