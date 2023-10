Bắt thanh niên thuê bác sĩ dỏm lừa đảo hơn 7.000 người, chiếm đoạt gần 50 tỉ

Chiều 7.10, thông tin từ Công an H.Tiên Du (Bắc Ninh) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Viết Trung (28 tuổi, trú xã Ninh Vân, H.Hoa Lư, Ninh Bình) và 5 bị can khác về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an phối hợp với kiểm sát viên lấy lời khai bị can trong vụ án THÚY ĐIỆP

Bước đầu, Công an H.Tiên Du xác định, từ khoảng tháng 5.2022, Trung thuê mặt bằng tại số 251 Vũ Tông Phan (P.Khương Trung, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và thuê nhân viên làm việc.

Trung giao nhân viên giả danh bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 và Bệnh viện Quân y 103 để lừa đảo, bán thuốc, thực phẩm chức năng qua mạng internet cho người bệnh.

Ngày 6.10.2022, Trung đăng ký thành lập Công ty cổ phần dược phẩm SPARTRA, Trung làm chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc, quản lý điều hành.

Tang vật vụ án THÚY ĐIỆP

Để bán được hàng, Trung chia nhân viên thành nhiều nhóm kinh doanh. Các nhóm này lập các trang Facebook giả mạo "Bệnh viện Quân đội 108 - Chuyên khoa nội tiết" hoặc "Bệnh viện Quân y 103" để người bệnh lầm tưởng đây là Facebook của bệnh viện uy tín mà để lại thông tin, số điện thoại xin tư vấn, mua thuốc.

Có thông tin người bệnh, nhân viên của Trung sẽ gọi điện, tự xưng là bác sĩ và đưa ra những thông tin sai sự thật về thuốc, thực phẩm chức năng để mời chào mua các liệu trình thuốc điều trị bệnh tiểu đường, huyết áp.

Các bác sĩ dỏm sẽ quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng mình bán là sản phẩm độc quyền của 2 bệnh viện nêu trên điều chế, sản xuất để bán với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an H.Tiên Du xác định với thủ đoạn này, từ tháng 6.2022 đến nay, Trung và đồng phạm đã lừa đảo hơn 7.000 người trên toàn quốc và chiếm đoạt gần 50 tỉ đồng.