31 thanh niên mạo danh nhân viên ngân hàng lừa đảo hàng nghìn người, chiếm đoạt 30 tỉ

Tối 7.8, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Công an TP.Bắc Giang đang tạm giữ hình sự 31 nghi phạm để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thu giữ tang vật trong quá trình khám xét các căn hộ nhóm nghi phạm thuê để hoạt động lừa đảo MINH THÚY

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện nhóm đối tượng có hành vi mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đã thành lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 7 giờ ngày 4.8, hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP.Bắc Giang, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát cơ động và một số đơn vị nghiệp vụ khác của Công an tỉnh Bắc Giang chia thành 9 mũi đồng loạt kiểm tra 7 căn hộ tại Hà Nội.

Quá trình khám xét, ban chuyên án thu giữ 28 bộ máy tính, 31 thiết bị phát sóng internet, 43 điện thoại di động, 18 thẻ ngân hàng, 61 sim điện thoại và nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Bước đầu, công an xác định Trần Văn Mạnh (21 tuổi, trú xã An Tiến, H.Mỹ Đức, Hà Nội) là người chủ mưu, cầm đầu. Trần Văn Sỹ (21 tuổi), Trần Long Vũ (21 tuổi), Trần Văn Đạt (25 tuổi) và Nguyễn Bá Tuấn (19 tuổi), cùng trú xã An Tiến, là người giúp sức tích cực. Số còn lại đều trong độ tuổi dưới 25 được tuyển vào làm nhân viên, được nuôi ăn ở và trả lương hàng tháng.

Nhiều máy tính công an thu giữ trong quá trình khám xét nơi ở của nhóm đối tượng lừa đảo MINH THÚY

Các nghi phạm đã thu mua tài khoản Facebook ảo rồi chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác, đăng bài quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền, giả thông tin của ngân hàng và các tổ chức tín dụng hứa hẹn hỗ trợ các gói vay lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh chóng…

Nhằm tạo niềm tin cho bị hại, các nghi phạm đã đóng thành nhiều vai như: nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, nhân viên thẩm định hồ sơ của các ngân hàng… để tư vấn, lập hồ sơ cho vay. Sau đó, các nghi phạm yêu cầu người vay tiền phải chuyển các khoản tiền phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay theo số tài khoản nhóm này chỉ định.

Với mục tiêu chiếm đoạt được nhiều tiền nhất có thể, nhóm nghi phạm dựng sẵn nhiều kịch bản như nội dung chuyển tiền sai, khoản tiền có nợ xấu nên phải chuyển thêm tiền để giải ngân… Sau khi chiếm đoạt được tiền, các nghi phạm chặn liên lạc với bị hại.

Bước đầu, ban chuyên án xác định nhóm nghi phạm đã lừa, đảo chiếm đoạt hơn 30 tỉ đồng của hàng nghìn bị hại khắp cả nước. Trong đó, người bị lừa nhiều nhất lên tới hơn 200 triệu đồng.