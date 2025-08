Công an TP.Đà Nẵng ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn

Giữ vững an ninh, kéo giảm tội phạm

Sáng 1.8, Công an TP.Đà Nẵng tổ chức lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố từ nay đến ngày 15.9.

Đây là đợt cao điểm nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội trọng đại, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện kỷ niệm lớn trong năm.

Công an TP.Đà Nẵng tại lễ ra quân

Cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đà Nẵng thể hiện khí thế quyết tâm giữ vững an ninh trật tự

Phát biểu tại lễ ra quân, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, nhấn mạnh đợt cao điểm lần này mang ý nghĩa chính trị, xã hội đặc biệt quan trọng; thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị thành phố trong việc triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, phát lệnh ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên toàn thành phố

Theo kế hoạch, đợt cao điểm diễn ra từ ngày 1.8 đến ngày 15.9.

Công an TP.Đà Nẵng sẽ đồng loạt triển khai các lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ, tập trung thực hiện 11 chỉ tiêu công tác, 19 nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực: an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, quản lý hành chính về an ninh trật tự…

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, thông tin từ đầu năm đến nay, Công an TP.Đà Nẵng đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố chủ động nắm chắc tình hình, tổ chức triển khai quyết liệt các kế hoạch, phương án bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tình hình an ninh trên địa bàn luôn được đảm bảo, không để xảy ra các vụ việc phức tạp; không hình thành điểm nóng về an ninh chính trị, không bị động, bất ngờ.

Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, báo cáo kết quả nổi bật trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự từ đầu năm 2025 đến nay

Nổi bật, lực lượng Công an thành phố đã khởi tố, điều tra 3 vụ/27 bị can phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia; tội phạm về trật tự xã hội giảm 32,2% so với cùng kỳ năm 2024; điều tra khám phá 592/717 vụ, bắt xử lý 1.167 đối tượng, đạt tỷ lệ 82,6%.

Tội phạm ma túy tiếp tục được đấu tranh quyết liệt, với 248 vụ/480 đối tượng bị bắt giữ; phát hiện và xử lý hơn 1.600 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ hàng chục kg ma túy các loại. Trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai, Công an thành phố đã tiếp nhận 366 học viên, cấp giấy tái hòa nhập cộng đồng cho 159 người.

Tội phạm trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường cũng bị xử lý mạnh tay với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã khởi tố 70 vụ/108 bị can trong lĩnh vực kinh tế, phát hiện và xử phạt 106 trường hợp với tổng số tiền hơn 2,7 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực môi trường, khởi tố 3 vụ/11 bị can, xử phạt hành chính hơn 5,6 tỉ đồng. Lực lượng công an cũng tăng cường quản lý địa bàn cư trú, nắm hộ, nắm người, triển khai hiệu quả mô hình "Công an cơ sở tăng ca phục vụ nhân dân".

Công an TP.Đà Nẵng tung lực lượng tinh nhuệ, triển khai khép kín địa bàn, sẵn sàng trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự

Việc ra quân tuyên truyền, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an TP.Đà Nẵng đẩy mạnh, qua đó tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị đạt nhiều kết quả rõ nét: tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 tiêu chí (giảm 45,8% số vụ, 31,5% số người chết và 52,4% số người bị thương); tổng số tiền xử phạt vi phạm giao thông nộp vào kho bạc nhà nước hơn 76 tỉ đồng.

Từ đầu năm đến nay, thành phố chỉ xảy ra 47 vụ cháy (giảm 48 vụ so với cùng kỳ năm 2024), thiệt hại ước tính khoảng 1,64 tỉ đồng, không bị thiệt hại về người; xảy ra 1 vụ nổ làm 10 người bị thương.

Khẳng định quyết tâm chính trị và sức mạnh toàn dân

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, biểu dương và đánh giá cao những kết quả Công an TP.Đà Nẵng đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị trong đợt cao điểm này, lực lượng công an phải tập trung nắm chắc tình hình, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng; đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn của thành phố và cả nước.

Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho lực lượng công an tại lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Ông Dũng cũng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc tích cực của người dân trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Lãnh đạo các cấp cần nêu cao vai trò trách nhiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

"Lễ ra quân hôm nay thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện trọng đại của thành phố và đất nước. Tôi tin tưởng rằng, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và trách nhiệm cao, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng thành phố thực sự là nơi an toàn, hấp dẫn và đáng sống", ông Dũng nói.

Lực lượng Công an TP.Đà Nẵng quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm