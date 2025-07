Đại hội Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng: Dấu mốc mới sau hợp nhất

Sáng 31.7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 295 đại biểu đại diện cho hơn 3.700 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (giữa) dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng lần thứ XV ẢNH: Đ.X

Dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư, Thứ trưởng Bộ Công an.

Cùng tham dự còn có lãnh đạo TP.Đà Nẵng, nguyên lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP.Đà Nẵng qua các thời kỳ, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị.

Đại hội chào mừng 295 đại biểu, đại diện cho hơn 3.700 đảng viên thuộc các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Lãnh đạo TP.Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Đại hội ẢNH: Đ.X

Thượng tướng Nguyễn Văn Long (thứ 2 từ phải sang), Thứ trưởng Bộ Công an, tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng ẢNH: Đ.X

Phát biểu khai mạc, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng bộ Quảng Nam và Đà Nẵng trước hợp nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, phát biểu khai mạc Đại hội Đảng bộ Công an TP lần thứ XV ẢNH: Đ.X

Đại hội lần này là dấu mốc chính trị quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho tổ chức Đảng trong lực lượng Công an TP.Đà Nẵng sau hợp nhất.

Đảng bộ xác định phương hướng nhiệm vụ thời gian tới là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lãnh đạo, nâng cao năng lực nắm bắt tình hình, dự báo, chủ động từ sớm, từ xa để bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đại hội cũng sẽ tổng kết nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng và Công an tỉnh Quảng Nam (cũ), đề ra mục tiêu, phương hướng công tác giai đoạn 2025 - 2030; đồng thời thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ẢNH: Đ.X

Ngay sau phần khai mạc, Đại hội tiến hành các nội dung theo chương trình làm việc, trong đó có trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành khóa XIV và thẩm tra tư cách đại biểu. Đại hội diễn ra trong 2 ngày 30 và 31.7. Trước đó phiên trù bị Đại hội Đảng bộ Công an TP.Đà Nẵng đã diễn ra vào sáng 30.7.