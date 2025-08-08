Ngã gục, ngưng tim, ngưng thở, một bệnh nhân may mắn được cứu sống

Sáng nay 8.8, bác sĩ Phan Tấn Quang, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa kịp thời cấp cứu, cứu sống bệnh nhân N.M.P (33 tuổi, ở xã Lâm Phong, Quảng Ngãi) ngưng tim trong lúc đang chờ khám bệnh.

Sau thời gian dài theo dõi, điều trị tại bệnh viện, hiện sức khỏe bệnh nhân P. đã phục hồi hoàn toàn và được xuất viện vào sáng nay 8.8.

Bệnh nhân N.M.P được các bác sĩ sơ cứu kịp thời ẢNH: B.HUÂN

Trước đó, sáng 22.7, anh N.M.P đến khám tại phòng khám Nội Tim mạch của Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam vì có biểu hiện mệt và đau tức ngực. Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam đóng tại xã Núi Thành, TP.Đà Nẵng (trước đó là H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi).

Trong lúc đang chờ khám, anh P. bất ngờ ngã quỵ, rơi vào trạng thái hôn mê, ngưng tim và ngưng thở.

Phát hiện tình huống nguy cấp, các bác sĩ và điều dưỡng khoa Nội Tim mạch đã lập tức ép tim ngoài lồng ngực. Sau hơn 1 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại, có ý thức và tự thở được.

Ngay sau đó, bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng đau ngực nhiều, khó thở, huyết áp tụt và chỉ số oxy trong máu chỉ dao động 50 - 70%.

Các bác sĩ đã nhanh chóng chỉ định thực hiện loạt cận lâm sàng khẩn cấp như CT ngực, siêu âm tim, xét nghiệm máu… Đồng thời, tổ chức hội chẩn khẩn với sự tham gia của toàn bệnh viện.

Qua đánh giá chuyên môn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu phổi diện rộng, có huyết khối làm tắc nghẽn và hẹp nặng cả hai bên động mạch phổi, cần được truyền thuốc tiêu sợi huyết khẩn cấp.

Tuy nhiên, sau khi truyền thuốc, tình trạng bệnh nhân không cải thiện mà diễn tiến xấu hơn khi suy hô hấp nặng, huyết áp giảm sâu, bệnh nhân bắt đầu lơ mơ.

Sau thời gian dài theo dõi, điều trị, bệnh nhân N.M.P đã xuất viện về nhà ẢNH: B.HUÂN

Trước diễn biến nặng, phương án can thiệp nội mạch cấp cứu được các bác sĩ chỉ định. Sau khi tiến hành hút huyết khối và nong bóng động mạch phổi, sức khỏe bệnh nhân cải thiện rõ rệt khi chỉ số oxy trong máu tăng lên 95 - 97%, huyết áp trở về bình thường và thuốc vận mạch được giảm liều.

Bác sĩ Phan Tấn Quang cho biết đây là trường hợp ngưng tuần hoàn hô hấp do nhồi máu phổi diện rộng, có nguy cơ tử vong rất cao. Bệnh nhân rất may mắn khi ngưng tim xảy ra ngay tại nơi có đội ngũ y bác sĩ chuyên sâu về cấp cứu tim mạch.

Theo bác sĩ Quang, việc hồi sinh tim phổi kịp thời, kết hợp với đầy đủ trang thiết bị và kỹ thuật chuyên sâu đã giúp bệnh nhân vượt qua nguy kịch và hồi phục hoàn toàn.