Bắt kẻ lừa đảo mạo danh KOL, admin hội nhóm tiền ảo

Ngày 29.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố H.A.V (ngụ TP.HCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP.Đà Nẵng, trước đó Công an thành phố tiếp nhận trình báo của ông T.T.A (ngụ TP.Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo 150.000 USDT (đồng đô la tiền ảo, tổng trị giá khoảng 3,8 tỉ đồng).

Đây là số tiền ông A. chuyển cho một người trên mạng xã hội để mua USDT, nhưng bị người này chiếm đoạt.

Qua truy xét, Phòng An ninh mạng xác định nghi phạm gây án là H.A.V nên đã phân công tổ công tác phối hợp các đơn vị liên quan để đấu tranh.

Ông T.T.A bị lừa đảo 150.000 USD tương đương 3,8 tỉ đồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo khai nhận, H.A.V đã tạo nhiều tài khoản mạng xã hội như Telegram, Facebook, Zalo, mạo danh những KOL, admin, người có uy tín trong cộng đồng tiền ảo.

Tiếp đó, H.A.V trà trộn vào các hội nhóm, sàn giao dịch tiền ảo lớn như Binance, OKX, Bitget nhằm tìm kiếm những người có nhu cầu mua, bán đồng tiền ảo USDT.

KOL giả mạo này chủ động mời chào mua bán USDT. Khi nạn nhân chuyển tiền trước, H.A.V cắt đứt liên lạc, xóa hết tin nhắn và tài khoản mạng xã hội.

Các tin nhắn H.A.V mạo danh để lừa đảo nạn nhân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để rút tiền ảo, H.A.V chuyển các khoản lừa đảo được qua nhiều ví trung gian, đưa lên các sàn giao dịch quốc tế bằng tài khoản không chính chủ rồi bán USDT, tiền ảo thành tiền đồng Việt Nam để tránh sự truy vết.

H.A.V khai nhận từ năm 2021 đến nay đã lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng của nhiều người trên cả nước.