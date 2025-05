Đánh sập sàn tiền ảo, lừa đảo hàng chục ngàn người đầu tư gần 10.000 tỉ đồng

Ngày 28.5, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02 - Bộ Công an), Công an TP.Hà Nội, Công an TP.HCM và công an các tỉnh Bắc Giang, Hưng Yên, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, triệt phá sàn tiền ảo, lừa đảo, lôi kéo hàng chục ngàn người đầu tư với tổng số tiền gần 10.000 tỉ đồng.

Nguyễn Quốc Hùng tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Theo đó, sau hơn 200 ngày lập chuyên án điều tra, ngày 19.5 lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp C02 và công an các tỉnh, thành kể trên tổ chức nhiều mũi công tác đồng loạt khống chế, bắt giữ 5 nghi phạm.

Trong đó, 2 phạm được xác định cầm đầu là Nguyễn Quốc Hùng (41 tuổi) và Bùi Thị Thanh Nga (34 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội).

Qua đấu tranh khai thác, các nghi phạm khai nhận, khoảng tháng 2.2023, Hùng thuê người viết 1 phần mềm về đồng tiền ảo có tên Matrix Chaine với giá 20.000 USDT (USDT là tiền điện tử, quy đổi ra khoảng 520 triệu đồng), rồi rủ Nga góp vốn để làm ăn.

Cách thức là kêu gọi người tham gia dự án tiền ảo Matrix Chaine; cứ một người tham gia phải đóng 1 USDT (tương đương khoảng 26.000 đồng).

Để lôi kéo người chơi, Hùng và Nga thường xuyên tổ chức đào tạo các leader (lãnh đạo) và tổ chức nhiều sự kiện quảng bá, tạo cộng đồng các hội, nhóm trên các nền tảng mạng xã hội với cam kết "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng siêu khủng".

Hàng chục ngàn người tham gia, đầu tư gần 10.000 tỉ đồng

Theo cơ quan công an, sàn tiền ảo của Hùng và Nga đã lôi kéo hàng chục ngàn người tham gia với hơn 138.000 tài khoản đăng ký, số tiền nạp vào hơn 394 triệu USDT (tương đương gần 10.000 tỉ đồng).

Nghi phạm Bùi Thị Thanh Nga ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Sau khi người chơi nạp tiền vào, Hùng và Nga đã dùng nhiều thủ thuật chiếm đoạt. Số tiền chiếm đoạt được, 2 nghi phạm này dùng khoảng 40% chi cho các leader, 5% chi cho hoạt động quảng bá đồng tiền.

55% còn lại Hùng và Nga chiếm giữ, sau đó mua bất động sản gồm chung cư, nhà, đất tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hưng Yên, Thái Nguyên… tất cả giao cho Nga và bố mẹ của Nga đứng tên.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khẩn trương điều tra, truy xét, xử lý các nghi phạm theo quy định của pháp luật.