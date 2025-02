Đường dây ở Đồng Nai ‘rửa tiền’ hơn 2.000 tỉ đồng cho nhóm tội phạm ở Campuchia

Ngày 24.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây "rửa tiền" ăn chia lợi nhuận với nhóm tội phạm ở Campuchia.

Nhóm nghi phạm bị bắt giữ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Thông tin ban đầu, đầu năm 2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện 1 nhóm người ngụ tại TP.Biên Hòa (Đồng Nai) thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia (đường dây đặt tại Campuchia).

Nhóm người này đối phó với cơ quan chức năng bằng cách mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, để che giấu nguồn gốc và "rửa tiền" tại Việt Nam.

Hoạt động của đường dây này trải dài qua nhiều địa bàn gồm TP.HCM, TP.Hà Nội và TP.Đà Nẵng.

Đến ngày 12.2.2025, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an TP.Hà Nội và Công an TP.Đà Nẵng tiến hành bắt 18 người có liên quan; khám xét nơi ở và nơi làm việc của những người liên quan thu giữ nhiều máy tính, CPU, điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng Wifi, thẻ sim…

Qua đấu tranh, những người này khai nhận đã "rửa tiền", ăn chia lợi nhuận với một số đối tượng ở Campuchia.

Tại Việt Nam, nhóm nghi phạm đã thành lập 30 công ty "ma", đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động "rửa tiền". Tính từ 7.2024 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm người này đã chuyển và nhận tiền cho các tội phạm người nước ngoài trên 2.000 tỉ đồng.

Các thiết bị nhóm người sử dụng để "rửa tiền" ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 người ở TP.Hà Nội, TP.Đà Nẵng và Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng màu đen hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Công an tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo mọi người dân cần hết sức nâng cao cảnh giác trước những lời mồi chài, dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở tài khoản ngân hàng; cảnh giác với các đối tượng lạ mặt gọi điện mời cài đặt các ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh đối với bản thân gia đình và xã hội.