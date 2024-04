Bình Dương: Công an cảnh báo lừa đảo tham gia ‘học kỳ công an nhân dân’

Ngày 6.4, Công an TX.Bến Cát thông báo đến người dân trên địa bàn về hình thức lừa đảo với chiêu trò quảng cáo trên mạng xã hội kêu gọi phụ huynh cho con em tham gia các lớp huấn luyện do lực lượng công an tổ chức.

Theo Công an TX.Bến Cát, nắm bắt được nhu cầu của phụ huynh trong dịp hè thường cho con em tham gia các lớp huấn luyện kỹ năng do lực lượng công an tổ chức, nghi phạm lừa đảo lập ra các trang mạng xã hội giả mạo lực lượng công an. Sau đó, các đối tượng này sử dụng hình ảnh các buổi tập huấn, giao lưu với học sinh để tiếp cận, mời chào phụ huynh cho con em tham gia.

Trang mạng được công an cho là lừa đảo CHỤP MÀN HÌNH

Tiếp đó, nghi phạm lừa đảo sử dụng các tài khoản ảo trên mạng xã hội vào bình luận nhằm lừa phụ huynh chuyển tiền học phí cho con em tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền.

Công an TX.Bến Cát đề nghị người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho các nghi phạm lừa đảo và khi phát hiện thì báo ngay cho lực lượng công an để xử lý.